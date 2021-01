Šimundža se veseli, Mura kmalu bogatejša za več okrepitev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od klubov, ki so zelo blizu vrha lestvice Prve lige Telekom Slovenije, so kot prvi v letu 2021 zavihali rokave v Murski Soboti. Nogometaši tretjeuvrščene Mure so začeli trenirati že v ponedeljek. Trener Ante Šimundža računa tudi na zimska novinca Mihaela Klepača in Samsindina Oura, ki sta prišla iz Kidričevega in Zagreba, zadovoljstvo pa je toliko večje, ker bi lahko kaj kmalu zaostrili konkurenco še štirje povratniki.

Pred nogometaši črno-belih je šest tednov priprav na spomladanski del, v katerem bodo poskušali zadržati tretje mesto v Prvi ligi Telekom Sloveniji in si zagotoviti evropsko vozovnico. V pokalnem tekmovanju so neuspešno branili lovoriko, v prvenstvu pa za vodilnim Mariborom zaostajajo le pet točk.

Vsi tujci so se vrnili zdravi in brez zapletov

Ante Šimundža bo čez dva tedna popeljal varovance v Turčijo, kjer bodo lahko trenirali na igriščih z naravno podlago. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Z vijolicami se bodo kmalu srečali, saj bodo čez dva tedna skupaj odpotovali v Turčijo. Na istem letalu bo tudi zasedba Celja, do takrat pa nameravajo črno-beli odigrati tri tekme. "V Turčiji bo samo finalizacija tistega, kar bomo pred tem naredili v dveh tednih v Sloveniji," sporoča Hrvat Luka Bobičanec, eden najboljših posameznikov Mure v jesenskem delu.

Podobno kot drugi tujci Mure je na začetek priprav prispel zdrav in poln motivacije, na uvodnem treningu pa segel v roke dvema novincema, ki sta se Prekmurcem pridružila pred kratkim. To sta njegov 23-letni rojak Mihael Klepač, ki je slovensko ligo dobro spoznal kot krilni napadalec Aluminija, in tri leta mlajši Nemec s koreninami iz Toga Samsindin Ouro, ki se je pred prihodom v Fazanerijo razvijal pri zagrebškem Dinamu.

"Verjamem, da bosta s svojo kvaliteto dvignila konkurenco. Ne le kvantitetno, ampak tudi kvalitetno," sporoča trener Ante Šimundža, ki bi želel v zimskem prestopnem roku pripeljati še nekaj igralcev, a se zaveda, da bo to glede na finančne zmožnosti težje izvedljivo.

"Če pa bo ostalo tako, kot je zdaj, bo zelo v redu, ker se bodo vrnili poškodovani igralci," je napovedal vrnitev štirih nogometašev, ki se vračajo po zdravstvenih težavah. To so Staniša Mandić, Renato Simić, Marin Karamarko in kapetan Alen Kozar. "Ti štirje fantje bodo zelo dobra okrepitev," se veseli dneva, ko bodo lahko kandidirali za nastope. Na treningih jih pričakuje prihodnji mesec. Po individualnem programu sicer vadi tudi prvi vratar Matko Obradović, ki je blizu vrnitve, uvodne dni priprav pa je izpustil Marko Brkić.

Ali Kouter odhaja ali ne?

Nino Kouter si je v dresu Mure priboril tudi mesto v slovenski članski reprezentanci. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura je tako okrepila svoje vrste, vseeno pa se zaveda, da bi lahko zimski prestopni rok poskrbel tudi za odhod katerega izmed igralcev. Najbolj zveneče je zagotovo ime slovenskega članskega reprezentanta Nina Kouterja. Tega se zaveda tudi strateg iz Maribora, ki je na vprašanje, ali bi lahko Mura še pred nadaljevanjem prvenstva ostala brez najboljšega igralca, odgovoril: "Ne želimo si, da bi popolnoma spremenili ekipo. Verjamem, da bo hrbtenica ekipe enaka." Upa, da bo v spomladanski del vendarle vstopil z večino nosilcev igre, ki so v jesenskem delu blesteli zlasti v obrambi.

"Zdaj moramo stisniti do konca prvenstva, poskušati dobiti čim več tekem in priti med najboljše tri," je izpostavil osnovni cilj Bobičanec, ki si je podobno kot soigralci med božično-novoletnimi prazniki dobro odpočil. V nasprotju s poletnim premorom, ki je bil zelo kratek, je lahko za nekaj časa postavil nogometne čevlje v kot in se spočil po napornem jesenskem delu. Zdaj sledi nadaljevanje, novi izzivi, pri katerih bi bilo vse drugo kot uvrstitev v evropsko tekmovanje označeno za neuspeh. Največji optimisti po drugi strani še niso odpisali možnosti, da bi se Mura priključila boju za naslov prvaka.