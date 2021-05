Maribor bo zaradi navijačev plačal slabih devet tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je po tekmah 36. kroga, zadnjega v slovenskem prvenstvu v minuli sezoni, zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev med in po tekmi 22. maja med Mariborom in prvakom Muro vijoličaste kaznoval z 8750 evri.