Steber obrambe ostaja v Kidričevem

Luka Petek je podaljšal pogodbo s slovenskim prvoligašem Aluminijem iz Kidričevega. Mladi branilec v rdeče-belem dresu ostaja vsaj še do poletja 2023.

Centralni branilec iz Moškanjcev je v pravkar končani sezoni igral pomembno vlogo v majici kluba s Kidričevega. V klub je prišel sredi lanske sezone, v letošnji pa se je uveljavil v prvi enajsterici, saj je zbral 24 nastopov v Prvi ligi Telekom Slovenije, ob tem pa zabil tudi dva zadetka. S prvim je odločil tekmo 26. kroga proti ljubljanskem Bravu, drugega pa je v 31. krogu zabil še drugemu klubu iz prestolnice Olimpiji.

24-letnik ostaja v klubu še dve sezoni, ob podpisu pogodbe pa je dejal: "Veselim se nadaljnjega sodelovanja v rdeče-belem dresu. Veselim se novih dogodivščin, ki nas čakajo s soigralci. Želim si, da dosežemo zastavljene cilje. Verjamem v ekipo in verjamem, da lahko skupaj naredimo veliko več, saj smo z dobrimi spomladanskimi igrami nenazadnje to tudi dokazali."

Nato je pogled obrnil tudi proti novi sezoni: "V zadnjem obdobju sem napredoval, sploh glede na pretekla leta, zase vem, da imam še veliko rezerv, s katerimi želim pomagati strokovnemu štabu, trenerju in soigralcem do višjih ciljev. Trenutno sem z mislimi le pri rdeče-beli barvi, a vseeno se je po naporni sezoni potrebno spočiti, da bomo lahko v novo sezono vstopili optimistično in z dobrim delom nadgradili dosedanje rezultate."

