Izkušeni vezist Gorice na dvomesečno okrevanje

Do konca jesenskega dela so ostali še štirje krogi, zaostala tekma 10. kroga med Bravom in Domžalami (9. 12.) ter prestavljeni obračun 15. kroga med Taborom iz Sežane in Celjem (še brez datuma).

Gorica trenutno zaseda zadnje mesto z 10 osvojenimi točkami. Za devetim Aluminijem vrtnice zaostajajo tri točke.

Preberite še: