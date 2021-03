Maribor? Olimpija? Ne, najbolj vroči so rumeni.

Prvoligaški nogometni klubi so v Sloveniji odigrali šele pet spomladanskih krogov, a so se že zgodile nekatere spremembe na lestvici. Najopazneje so se dvignili Bravo in Domžale, poleg Olimpije še edini neporaženi klub v tem letu. Rumena družina se poteguje za Evropo, glede na pregovorno izenačenost in nepredvidljivost Prve lige Telekom Slovenije pa ob predpostavki, da bodo klubi do konca odigrali še 12 tekem, ni izključen niti boj za sam vrh.

Dvakratni državni prvaki Domžalčani so v prejšnji sezoni padli tako nizko, kot niso že deset let. Stresno sezono so končali šele na osmem mestu in ostali brez Evrope, s tem pa prekinili petletno obdobje zaporednih evropskih izzivov in dokazovanj, v katerih so znali greniti življenje tudi velikim tujim tekmecem.

Premagali niso le Maribora in Olimpije

Kapetan Senijad Ibričić v objemu z mladim napadalcem Dariom Kolobarićem, ki je dosegel že devet zadetkov. Foto: Vid Ponikvar Pod vodstvom Dejana Djuranovića so načrtno pomladili zasedbo in v novo sezono vstopili brez pompoznih napovedi. Predstavili so se v boljši podobi in jesenski del po nekaterih nihanjih končali kot peti. V zimskem prestopnem roku niso pripeljali niti enega novinca, zadržali pa vse najmočnejše adute. To se jim je obrestovalo.

Ob nadaljevanju so Domžale zaigrale še bolje. Najprej so jo zagodle jesenskemu prvaku Mariboru, proti njemu že vodile s 3:1, nato pa se morale po zaslugi neposrečenega posredovanja vratarja sprijazniti le s točko (3:3). To pa Domžal ni potrlo. Ravno obratno, z moštvom, v katerem je posrečeno razmerje izkušenih in mladih, ambicioznih nogometašev, so zaigrali še bolj samozavestno, najprej v gosteh nadigrali državnega prvaka Celje (2:0), nato po hudem boju premagali Tabor (2:1), zadržali nedotaknjeno mrežo v Stožicah proti takrat še vodilni Olimpiji (0:0), v zadnji februarski tekmi pa doma tesno, a zasluženo na jubilejni 800. tekmi v prvoligaški druščini ugnali Gorico (1:0). Pet tekem, 11 točk. Na tekmo so osvojili v povprečju 2,2 točke, največ izmed vseh slovenskih klubov, ki so se predstavili v letu 2021, uspešnost "rumenih" pa z drugim mestom (1,83 točke na tekmo) dopolnjuje še Bravo.

Lestvica uspešnosti klubov Prve lige Telekom Slovenije v letu 2021:

Klub Te Z R P Gol To ToP 1. Domžale 5 3 2 0 8:4 11 2,2 2. Bravo 6 3 2 1 10:5 11 1,83 3. Olimpija 5 2 3 0 5:2 9 1,8 4. Mura 5 2 1 2 4:4 7 1,4 5. Maribor 5 1 3 1 9:6 6 1,2 6. Aluminij 5 1 3 1 2:2 6 1,2 7. Koper 5 2 0 3 4:7 6 1,2 8. Gorica 5 1 2 2 3:5 5 1 9. Tabor 6 1 2 3 6:10 5 0,83 10. Celje 5 1 0 4 3:9 3 0,6

Te - število tekem, Z - zmage, R - remiji, P - porazi, Gol - razlika v zadetkih, To - število osvojenih točk, ToP - povprečno število osvojenih točk na tekmo

Djuranović: Osvojiti vse točke, ki so na razpolago

Dejan Djuranović in Slobodan Vuk, najboljši strelec NK Domžale v zgodovini 1. SNL, se v tej sezoni potegujeta za Evropo. Foto: Vid Ponikvar Naslednji cilj Domžal, ki so na lestvici poskočile na četrto mesto, za vodilnim dvojcem pa zaostajajo le še osem točk, je ta, da bi do reprezentančnega premora ostale neporažene. Prednost Maribora se je stopila. Djuranovićeva četa je po jesenskem delu vijolicam gledala v hrbet z zaostankom -13, zdaj pa jim je bistveno bližje. Morda se Mariboru oziroma Olimpiji še približa, če bi ta mesec uresničila načrte tudi proti Kopru, Muri in Aluminiju. Proti dvema neposrednima tekmecema v boju za Evropo in Kidričanom, ki so letos ostali praznih rok le enkrat, na petih tekmah pa prejeli zgolj dva zadetka.

"Do daljšega reprezentančnega premora imamo še tri tekme v enem tednu, nato nas čaka še pokalni dvoboj. Na vse preizkuse se moramo zelo dobro pripraviti, saj igramo z neposrednimi konkurenti za višja mesta na razpredelnici. Točke torej štejejo dvojno. Iz tekme v tekmo bomo odšli z željo, da prikažemo dobro predstavo in osvojimo vse točke, ki so na razpolago. Pred zadnjim delom sezone bi ta uspeh namreč pomenil zares ogromno," ne skriva cilja trener Djuranović. Domžalčani želijo tako nadaljevati zmagoviti niz in reprezentančni premor pričakati že pri 20 letošnjih točkah.

Celjani najslabši izmed vseh

Nekdanji češki nogometni zvezdnik Jiri Jarošik je na petih tekmah s Celjem osvojil le tri točke. V gosteh je premagal Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida Če sta Domžale in Bravo najboljša kluba v letu 2021 - nase je opozorila tudi ljubljanska Olimpija, ki po dveh zmagah in treh zaporednih remijih drži stik z vodilnim Mariborom -, pa so lahko najmanj zadovoljni v Celju. Odločitev branilcev državnega naslova o menjavi Dušana Kosića se, če gre dan soditi po jutru, ni izkazala za preveč posrečeno. Igra pod vodstvom Jirija Jarošika ne steče, vrstijo se slabi rezultati, nezadovoljstvo navijačev, ki jih je razvadil zgodovinski uspeh iz leta 2020, je vse večje.

Bodo pa imeli rumeno-modri že kmalu priložnost, da krivuljo rezultatov usmerijo v bolj pozitivno smer. Izziv bo zelo zahteven, a v Prvi ligi Telekom Slovenije je mogoče marsikaj. Celjane v 25. krogu, ki bo postregel tudi z obračunom najslabšega (Gorica) in najboljšega (Maribor), čaka gostovanje v Ljubljani pri Olimpiji. Proti ekipi, ki je podobno kot Aluminij letos prejela le dva zadetka in se ponaša z najbolj jekleno obrambo. To je tudi edina ekipa, proti kateri Domžale, slovenski kralji začetka nogometnega leta 2021, niso zadele v polno.