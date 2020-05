Kaj bo z nogometom? Vlada sprejela nekaj pomembnih odločitev.

"S športnimi dogodki kaže slabo. Tako bo še nekaj časa. S treningi je veliko bolje. Nacionalni inštitut za javno zdravje je dal soglasje za nekatere pomembne panoge. Pripravlja se precejšnja sprostitev," je pred kamero RTV Slovenije za oddajo Odmevi povedal Jelko Kacin in napovedal, da bodo podrobnejše ugotovitve z današnje seje predstavili na sredini novinarski konferenci.

Pred kamero je stopil tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje in potrdil, da se bodo nogometaši lahko vrnili na treninge. "Z današnjim dnem smo vsem ekipnim športnikom dali navodila, da lahko začnejo izvajati treninge, a morajo ob tem upoštevati številne ukrepe. Paziti morajo na medsebojno razdaljo. Lahko tečejo, si podajajo žogo. Takrat, ko bodo lahko šli v medsebojne dvoboje, pa se bomo še dogovorili o različnih načinih. V svetu se pojavlja več načinov. Tudi to, da se ekipe za nekaj časa umaknejo v karanteno in potem organizirajo turnir, na katerem na tribunah ni gledalcev, prisotno pa je občinstvo pred televizijskimi ekrani. Vsi uživajo in tekmujejo. Če tega ne bomo naredili, potem se bojim, da o nogometu ne bodo odločali trenerji, ampak bo selektor postal virus," je povedal Milan Krek.

Milan Krek Foto: Nebojša Tejić/STA

Kdaj bodo na Nogometni zvezi Slovenije lahko spet pozdravili nadaljevanje Prve lige Telekom Slovenije, ki se je po 25. krogih ustavila 8. marca, tako še ni znano, a je zdaj postalo jasno, da se slovenski nogometni prvoligaši vračajo vsaj na treninge.

Na odgovor, kdaj se bo nadaljevalo tudi s tekmami in na kakšen način, bomo morali počakati še nekaj časa. Morda bo slika vsaj malce bolj razjasnjena po sredini novinarski konferenci.