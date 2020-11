Olimpijo okrepil Hrvat, ki je že zaigral za "kockaste" in navduševal Keka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav vodstvo Olimpije na čelu s predsednikom Milanom Mandarićem napoveduje zasuk ljubljanskega kluba, ki naj bi se vedno bolj uprl na lastni podmladek in skušal afirmirati čim več mladih domačih nogometašev, se v Ljubljani vse bolj kopiči legija tujih igralcev. Prevladujejo Hrvati. Prejšnji teden sta zmaje okrepila izkušena Mario Kvesić in Goran Milović, ki sta prišla v Ljubljano kot prosta igralca, zdaj pa je šel po njunih stopinjah še Ivan Močinić ter sklenil sodelovanje z zeleno-belimi do konca sezone.

Kapetan Kekove Rijeke, nato je sledila kalvarija v Avstriji

Z Rijeko je zbral osem nastopov tudi v skupinskem delu evropske lige. Foto: Sportida Pri 27 letih se lahko pohvali z bogato kariero. Pri Rijeki je predstavljal enega od stebrov zvezne vrste, vrsto let sodeloval z Matjažem Kekom in nosil kapetanski trak, leta 2016 pa se je odpravil v tujino. Izbral je ponudbo dunajskega Rapida, ki je zanj odštel 2,5 milijona evrov. Ni manjkalo veliko, pa bi leta 2014 odpotoval na svetovno prvenstvo v Braziliji.

Znašel se je že na seznamu Nika Kovača, a mu je nato nabiranje neprecenljivih izkušenj z največjega tekmovanja na svetu preprečila poškodba. Leta 2015 je debitiral v članski reprezentanci Hrvaške. Pomagal je do gostujoče zmage nad Rusijo, to pa je bil tudi njegov edini nastop za ''ognjene''. Na Dunaju se ni naigral. Naletel je na ogromno zdravstvenih težav, ki so ga oddaljile od igrišč skoraj za dve leti.

Z Olimpijo želi postati slovenski prvak

Ko se je lani vrnil, ni več ujel forme, s katero je pred leti spadal med najboljše hrvaške zvezne igralce. Nazadnje se je predstavil v dresu Istre 1961, hrvaškega prvoligaša iz Pulja, v sezono 2020/21 pa vstopil kot prost igralec. Novega delodajalca je našel šele konec novembra v Sloveniji, kjer se je pridružil številnim rojakom. Po prihodu v Ljubljano ni skrival dobre volje.

Zmajem se je pridružil Ivan Močinić. 27-letni vezist je s klubom sklenil sodelovanje do konca aktualne sezone. 🐉👌



Ivan, dobrodošel! 💚



Več na https://t.co/zGFvqCJeCx#DobrodoselIvan #verjamemvzmaje pic.twitter.com/c0Bnnz8P9e — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) November 25, 2020

"Počutim se super. Podpisal sem za velik klub, ki ima veliko navijačev in bogato tradicijo. Res sem zadovoljen, da sem tukaj, in upam, da bom lahko ekipi čim bolj pomagal. Olimpiji želim pomagati do naslova prvaka, kar je verjetno vsako leto cilj kluba," je izpostavil nekdanji hrvaški reprezentant, ki bo lahko v četrtek spremljal soigralce na delu na domači tekmi proti Aluminiju.

Hrvaška kolonija se je povečala



Pri Olimpiji prav gotovo ne manjka Hrvatov. Poleg trenerja Dina Skenderja in njegovih pomočnikov imajo potni list južne slovenske sosede tudi napadalca Ante Vukušić in Dražen Bagarić, zvezni igralci Luka Marin, Mario Kvesić in Jakov Blagaić ter branilca Goran Milović in Marko Perković. Močinić je torej že osmi hrvaški legionar v vrstah Olimpije.