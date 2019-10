Invazija iz Murske Sobote v Maribor #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes zvečer bomo priča novi prekmurski nogometni evforiji, ki se seli v Ljudski vrt. Za derbi 13. kroga PrveLige Telekom Slovenije med Mariborom in Muro so prvih 600 vstopnic prekmurski navijači razgrabili že v predprodaji, zato so s strani vijoličastih zaradi velikega zanimanja prejeli dodatne vstopnice.