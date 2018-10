Zlatko Zahović poslal sporočilo Miranu Pavlinu #intervju

Prejšnjo nedeljo se je športnemu direktorju NK Maribor Zlatku Zahoviću iztekel suspenz Nogometne zveze Slovenije. Več kot dovolj velik razlog za to, da je gostoval pred mikrofonom Planet TV in se osredotočil na dogajanje v Prvi ligi Telekom Slovenije, kjer je Maribor kljub nedeljskemu porazu v Murski Soboti na prvem mestu.

Prvi kadrovnik vijolic si šest mesecev ni smel privoščiti, da bi na prvoligaških tekmah sedel na mariborski klopi, prejšnji teden pa je odslužil kazen Nogometne zveze Slovenije. In z olajšanjem dodal, da se bo vrnil na klop, če bo tako hotel trener Darko Milanič. Z njegovim delom je zelo zadovoljen, toliko bolj, ker je priigral prednost pred največjim tekmecem Olimpijo, hkrati pa nadaljuje filozofijo uveljavitve mlajših igralcev v vijoličnem dresu. Ljubljančani so v očeh 47-letnega Zlatka Zahovića veliki favoriti Prve lige Telekom Slovenije. Zakaj je Olimpija favorit? O tem in tudi o (ne)všečni igra Maribora, njegovem napadu, pogledu s tribun, evropskem izpadu, reprezentantu Amirju Derviševiću, Muri, Kopru, odnosu z Miranom Pavlinom, ki že dalj časa ne opravlja nalog delovnega mesta pri Mariboru, več v naslednjih vrsticah.

Kdaj se bo prvič po odsluženi kazni pridružil Darku Milaniču na klopi NK Maribor? Morda konec meseca, ko bo večni derbi v Ljudskem vrtu? Foto: Vid Ponikvar Prejšnjo nedeljo se vam je iztekel polletni suspenz Nogometne zveze Slovenije. Se boste v nadaljevanju prvenstva vrnili na klop?

O tem odloča trener. Če si bo trener tako želel, bom, tako kot zmeraj, sedel na klop, če pa ne, pa ne bo potrebe. Saj sem tudi na tribuni zelo vesel.

V zadnjih mesecih ste spremljali dvoboje s tribune. Ste imeli zaradi tega drugačen pogled na moštvo?

Meni je težje biti na tribuni. Veliko lažje je biti na klopi, saj se več vidi. Človek dobi večji občutek, na tribuni pa je samo trpljenje. Samo trpljenje.

Ko ste bili na tribuni, je Maribor dobil večni derbi v Stožicah in še povečal prednost pred zmaji, ki zdaj znaša pet točk.

Olimpija ima odlično ekipo. Kakor vidim, je bilo nekaj težav v klubu, a ima odlično ekipo. Prej ali slej bo ta ekipa prišla na svoj račun, tega se zavedamo.

Nogometna javnost po svoje navija, da bi bil boj za prvaka v tej sezoni napet vse do konca, saj bi to povečalo zanimivost prvenstva. Da bi bilo podobno kot v prejšnji sezoni, kjer se je o prvaku odločalo v zadnjih minutah.

To je pričakovano. Na to gledamo spontano. Res je, Olimpija je naš največji tekmec. Ima pa Olimpija velik privilegij, saj ji ni treba porabljati zasluženega denarja, ampak ga porablja. Pri Mariboru si tega ne moremo privoščiti, zato je Olimpija že nekaj časa velik favorit. Odkar je prišel predsednik Milan Mandarić, je Olimpija velik favorit. Zakaj? Ker lahko oni porabljajo in porabljajo, mi pa moramo krvavo zaslužiti, da bi nekaj majhnega porabili. Zato so veliki favoriti.

Zlatko Zahović je opisal razliko med Mariborom in Olimpijo, ki je nastala po prihodu Milana Mandarića na čelo ljubljanskega kluba. Foto: Žiga Zupan, Grega Valančič/oba Sportida

Torej Maribor ni favorit v slovenskem prvenstvu?

Slovenska liga je za nas vse prej kot lahka. Imamo igralce iz slovenske lige. Ne kupujemo igralcev po Evropi. Nimamo denarja, da bi jih kupovali in potem rekli, aha, mi lahko pokažemo moč, ker imamo drugačne igralce, takšne, ki imajo na trgu že svojo ceno. Ne, mi kupujemo igralce iz slovenske lige, ker smo v to prisiljeni. Vzamemo igralce, ki imajo neko ''materio primo'' (izvorno temo, osnovno snov, op. p.), mi pa to poskušamo preoblikovati in igralce oblikovati v vrhunske igralce, tako tudi graditi ekipo. Naša stroka, ne glede na to, kdo je, počne vrhunske zadeve. Vse prej kot preprosto je biti trener Maribora. Glede na to, da imaš velik pritisk rezultata, dobrih iger, velikega števila golov, pokala, prvenstva, lige prvakov, lige Europa … Verjemite, da je na klopi vse prej kot lahko. Naš trener pa opravlja odlično delo.

Po desetih krogih ste neporaženi (pogovarjali smo se pred nedeljskim gostovanjem v Murski Soboti, v katerem je Maribor doživel prvi poraz v tej sezoni) v prvenstvu.

Zelo smo zadovoljni, da imamo večino zmag. Ekipa igra dobro, je poletna, zadeli smo tudi največ golov in jih najmanj dobili. Imamo kontinuiteto, res sem lahko zelo zadovoljen.

Maribor je v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo izpadel proti Glasgow Rangers. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Je prvo mesto v prvenstvu lahko tolažba za razočaranje po izpadu v kvalifikacijah za ligo Europa?

Kateri slovenski klub je sploh lahko pri tem proračunu razočaran, če izpade iz Evrope? Niti eden, prav tako ni Maribor. Pomembno je, da se zavedamo, kdo smo, kaj smo in kam spadamo finančno. To pa še ne pomeni, da nismo ambiciozni. Igrali smo evropski derbi kvalifikacij, v katerem je Glasgow Rangers premagal Maribor z obilico sreče. Izpadli smo proti enemu od najbolj zmagovitih klubov na svetu. Na njem, ko prideš na štadion, piše letnica 1872. To ni naključje. Zato po izpadu iz Evrope ne smemo in ne moremo biti razočarani, ampak ambiciozno delamo naprej.

Boste v prihodnje še sodelovali z Miranom Pavlinom, ki vam je pomagal pri opravljanju vlog športnega direktorja, a ga zdaj že dolgo ni bilo v Ljudskem vrtu? Kakšna je njegova prihodnost pri NK Maribor?

Miran Pavlin je naš član. Tega si tudi želimo. In to je to.

Torej ne gre pričakovati kakšnih drugačnih odločitev?

Kar zadeva klub, zagotovo ne. Pričakujemo ga v klubu, to je vse.

Sta še vedno prijatelja?

Midva bova vedno prijatelja, o tem ni nobenega dvoma. Vsaj zame ne.

Zlatko Zahović pričakuje, da se bo Miran Pavlin vrnil v Ljudski vrt. Foto: Vid Ponikvar

V tej sezoni vam gre odlično zlasti v napadu. Vaši napadalci kar tekmujejo, kdo bo dosegel več zadetkov.

Res je. So mladi, razigrani in se dobro razumejo. Med seboj se dopolnjujejo, tako da so res kakovostni. Vsa ekipa jim pomaga, tudi oni pa pomagajo v obrambnih nalogah, s celoto smo lahko zelo zadovoljni.

Igra Maribor bolj všečno kot v prejšnji sezoni, ko je ostal brez lovorik?

Mi, ki smo dolgo v nogometu, lahko gledamo na tekme z različnimi očmi. Podobno kot pri filmu. Ko gledaš komedijo, se smejiš in gledaš film z drugimi očmi kot na primer takrat, ko gledaš triler. Ali pa takrat, ko gledaš Agatho Christie, takrat moraš več razmišljati. Zame je pomembna zmaga. Všečnost ali nevšečnost pri tem nima vloge. Smo pa zelo poletni, dobri, zanimivo nas je gledati, ker kažemo vrhunske predstave. Kar zadeva delo, smo zelo zadovoljni. Ampak nas zanima še nekaj drugega.

Tribune v Ljudskem vrtu so prijetno polne.

Igra se zaradi navijačev, vse lepo in prav, s tem smo zelo zadovoljni. Na štadionu imamo odlično vzdušje. Zelo pozitivno. Če pa bi zmagovali kako drugače, v klubu ne bi bili nezadovoljni.

Mura je v nedeljo prizadejala Mariboru prvi poraz v tej sezoni. Foto: Mario Horvat/Sportida

Najbolj polne tribune ima v tej prvoligaški sezoni Mura.

Res je, Murska Sobota in Mura sta nekaj posebnega. Zdaj vidimo, kako smo jih pogrešali v naši prvi ligi. Tako klub kot njihovi zvesti navijači. Upam, da bo čim prej prišel tudi Koper. Zelo jih pogrešamo. Njihove navijače, njihovo vodstvo, igralce in igrišče, kjer enostavno, ko prideš tja, sploh ne veš, kaj te lahko doleti. Mogoči so vsi trije rezultati. Želimo si takšnih tekmecev.

Nogometna stroka izpostavlja Maribor kot primer kluba, ki zaupa mladim igralcem. Mladim slovenskim igralcem, ki nato upravičujejo zaupanje.

Naša strategija v zadnjih 11 letih je znana. Želimo imeti močno bazo domačih igralcev in tujce, ki dopolnjujejo ta mozaik. Ne glede na to, kaj bo prihodnost NK Maribor, se bomo poskušali tega držati, saj nam bo to prineslo uspeh. Naši mladi igralci so nam zelo pomembni. Tako kot klub deluje, bodo tudi dobivali priložnost, saj moramo zaslužiti denar, da bi ga lahko nekaj malega vložili v okrepitve. Nezasluženega denarja pač ne moremo vlagati v okrepitve.

Amir Dervišević je v tej sezoni po mnenju Zlatka Zahovića ključen posameznik vodilnega Maribora. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zgodba Amirja Derviševića, ki je bil pri Mariboru že skoraj odpisan, navdušuje slovensko nogometno javnost. Pred dnevi je omenil, da vas ima za drugega očeta, za osebo, ki mu je dala še eno priložnost, da se vrne med najboljše.

V svetu nogometa sem videl marsikaj. Biti talent je božji dar, a ga vedno ne spremljajo še druge stranske stvari. Meni pomeni ''materia prima'' veliko več kot vse ostalo. Zakaj? Pri vsem drugem pride prej ali slej vse na svoje mesto. Pri njem je bilo tako. Je zrel fant, velik profesionalec, predan svojemu delu. Plačal je svojo ceno. Takih ljudi ne bi nikoli postavil na stranski tir, ampak jih vedno poskušal rešiti in postaviti na pravo pot, ker ta fant ima nekaj več. In to tudi kaže.

Bi lahko rekli, da je v tej sezoni ključni mož vodilnega Maribora?

Zagotovo. Njegovo kakovost je zelo težko spregledati. Tudi slovenski selektor ga že pozna iz mlajših let, zato si zasluži tudi igranje za reprezentanco. Glede na to, da ima izbrana vrsta na tem igralnem položaju kar nekaj težav, sem prepričan, da bo z velikim zaupanjem, ki ga vsak potrebuje, še posebej on, splaval na površje in bo eden od odločilnih mož v reprezentanci.