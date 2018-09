Konec vijoličastega tandema Pavlin & Zahović?

V zadnjih letih sta osrednjo moč NK Maribor pri iskanju kadrovskih rešitev predstavljala športni direktor Zlatko Zahović in njegov pomočnik Miran Pavlin, v kratkem pa bi lahko prišlo do velike spremembe. Dobro obveščeni viri so nam prišepnili, da se je Pavlin znašel pred izhodnimi vrati. ''Tega ne bi komentiral,'' nam je dejal 46-letni Gorenjec, ko smo ga povprašali o njegovem statusu pri NK Maribor.

Poraja se vprašanje, ali bosta nekdanja reprezentančna soigralca, ki ju veže dolgoletno prijateljstvo, še naprej sodelovala v Ljudskem vrtu. Govoric o tem, kako Miran Pavlin zapušča Maribor, ne manjka. Na zadnjih tekmah Maribora ga ni bilo zraven, več pa o tem ni želel govoriti.

''Tega ne bi komentiral,'' nam je odvrnil, a tudi dodal, da se težave v družini rešujejo znotraj hiše. To pa so že besede, s katerimi je med vrsticami namignil, da v mariborskem klubu, vsaj kar se tiče opravljanja dela na njegovem delovnem mestu, vendarle prihaja do določenih težav. Je prišlo do nesoglasij med športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem in njegovim pomočnikom, še nedavno nerazdružljivima prijateljema? Odgovor bi lahko dobili že kmalu.

Vijoličasti tandem Pavlin & Zahović že dolgo na sceni

Spomladi je Pavlin podaljšal pogodbo z NK Maribor do leta 2024. Foto: Vid Ponikvar Pavlin je z Mariborom začel sodelovati pred sedmimi leti. Le dobro leto po tem, ko je s Koprom osvojil naslov državnega prvaka.

''Ni skrivnost, da me z Zlatkom Zahovićem povezuje veliko prijateljstvo. Ko me je povabil k sodelovanju, sem ponudbo navdušeno sprejel. In zagotovo mi ni žal, saj v Mariboru uživam. Na lastne oči sem se prepričal, kako je delati v najbolj nogometnem mestu v Sloveniji. Podpora navijačev je ogromna, mesto diha za ''vijolice'', klub pa je najboljši v Sloveniji, kar dokazujejo tudi rezultati,'' nam je zaupal leta 2012, le nekaj mesecev po tem, ko je začel sodelovati z najbolj trofejnim slovenskim nogometnim klubom.

Konec marca 2013 je občutil oviro, zaradi katere se je odločil za spremembo. Preveč je bil razpet med Ljubljano in Mariborom, tako da sta s klubom sporazumno prekinila sodelovanje. Vrata vijolic so mu ob tem ostala odprta, kar je bilo zanj dobrodošlo spoznanje. Le dobre štiri mesece pozneje se je vrnil. Takrat je Zahović potožil klubskemu vodstvu, da ima preveč dela in potrebuje pomoč.

Pavlin se je vrnil, ravno pred povratnim dvobojem 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov z Apoelom, po katerem si je Maribor zagotovil dolgo evropsko jesen. Zaigral je v skupinskem delu evropske lige. Letos v Evropi ni bil tako uspešen, se pa lahko na drugi strani pohvali z odličnimi rezultati v prvenstvu. Vijolice so še edini neporaženi klub v Prvi ligi Telekom Slovenije, pred najbližjim zasledovalcem Olimpijo pa imajo šest točk prednosti.

Pogodba do leta 2024

Pavlin in Zahović sta velika prijatelja že vse od časov zlate generacije slovenske izbrane vrste. Foto: Guliver/Getty Images Pavlina veže z Mariborom pogodba, ki se izteče leta 2024. ''Motivov o razvoju vijol'čnega projekta nikdar ne zmanjka. Veselim se nadaljevanja sodelovanja pri sestavljanju uspešnega klubskega mozaika,'' je spomladi ob podaljšanju pogodbe sporočil Pavlin. Takrat je bil začasno celo prvi kadrovik kluba.

Ko je Zahovića zaradi javnega nastopa in neposrečenega izbora besed po tekmi s Krškim (0:2) klub suspendiral, je Pavlin vskočil na čelo, prav tako takrat, ko je najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov napovedal slovo od kluba in je odpotoval na dopust v Azijo, nato pa našel skupni jezik z vodstvom kluba in nadaljeval poslanstvo športnega direktorja.

Zahović je še vedno suspendiran od Nogometne zveze Slovenije (NZS), kazen pa se mu bo iztekla 23. septembra. Ravno prihodnji teden, ko bi lahko že ostal brez dolgoletnega pomočnika ...