Damir Skomina je obdaril Olimpijo in se posul s pepelom #video

Zoran Barišić je uspešno prestal krst na klopi Olimpije in prišel do zmage z 2:0 v Murski Soboti, kjer pa je imela njegova ekipa tudi nekaj sreče, saj je Ljubljančanom sodnik Damir Skomina pri vodstvu z 1:0 pogledal skozi prste in ni dosodil enajstmetrovke v korist Mure. Zanimivo, po tekmi je najboljšega slovenskega sodnika trener Mure Ante Šimundža pohvalil. Zakaj?

"Veličina gospoda Damirja Skomine je, da je po tekmi prevzel odgovornost in povedal, da roke ni videl. Vem, da napaka ni bila namerna. Sodnik je pokazal veličino in odgovornost. Zato pa je naš najboljši sodnik," je po tekmi, ki jo je njegova Mura, potem ko je v času njenih največjih naletov Marko Putinčanin izkoristil protinapad Olimpije in v 90. minuti postavil piko na i, izgubila z 0:2, nekoliko presenetljivo govoril Ante Šimundža.

Napaka Damirja Skomine:

"Danes smo pokazali, da si zaslužimo igrati v prvi slovenski ligi. Pokazali smo, da smo konkurenčni," je še povedal trener Mure, ki je v drugem polčasu precej pritiskala proti vratom Olimpije in zatresla tudi okvir vrat.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu v nabito polni Fazaneriji, v kateri se je zbralo kar pet tisoč gledalcev, so si njegovi nogometaši zaradi tega prislužili tudi aplavz s tribun.

"Da, to je lepo, ampak sam vedno govorim, da trepljanje po ramenih ob dobri igri, če ostaneš brez točk, ne pomeni veliko. Zagotovo smo si zaslužili več. Smo v fazi razvoja, odraščanja. Fantje so pokazali, da so na pravi poti," je še povedal trener novinke med prvoligaši, ki je v prvih osmih prvenstvenih krogih osvojila osem točk.

Zoran Barišić: Srečni smo, da ...

Zoran Barišić je debitiral z zmago. Foto: Morgan Kristan / Sportida "Srečni smo, da smo zmagali z 2:0. Tekmo smo začeli dobro in jo imeli v prvem polčasu pod nadzorom. Potem smo morali menjati Roka Kronavetra in začele so se težave. Izgubili smo ravnotežje v igri, po rdečem kartonu pa smo se začeli braniti. Pozitivno je, ker smo dokazali, da se tudi Olimpija lahko brani in igra na protinapade," pa je bil po tekmi zadovoljen trener gostov Zoran Barišić, ki je tako na klopi državnih in pokalnih prvakov debitiral z zmago, ob tem pa Olimpiji pomagal do tretje prvenstvene zmage v nizu.

"Odlično vzdušje. Vsa čast navijačem. Daj,bog, da bo tako vedno, kar se gledalcev tiče," je še povedal Avstrijec, ki je že četrti trener Olimpije v tej sezoni.

Mojstrski gol in dva rdeča kartona

Tekma v Murski Soboti je sicer ponudila precej razburljivega dogajanja. Eden od vrhuncev iz prvega polčasa je ob že omenjeni sporni odločitvi Damirja Skomine, ki ni dosodil igranja z roko Matica Črnica v svojem kazenskem prostoru, tudi gol, za katerega je poskrbel Rok Kronaveter.

Gol Roka Kronavetra:

Vroče je bilo tudi v zadnjem delu tekme, ko so si v lase skočili nogometaši obeh ekip, najkrajši pa sta potegnila Luka Šušnjara pri Muri in Dino Štiglec pri Olimpiji, ki sta prejela rdeča kartona. Obe ekipi sta tako v zadnjih 20 minutah zaigrali z igralcem manj.

Kako so si v lase skočili nogometaši Mure in Olimpije:



Olimpija, ki ima 14 točk, je skočila tik pod vrh lestvice in ima za Mariborom šest točk zaostanka. Mura je šesta s petimi točkami manj.

Olimpijo v naslednjem prvenstvenem krogu čaka domača tekma z Aluminijem, medtem ko bo Mura gostovala v Celju.