Hrvaški vratar dobil pogodbo v Mariboru

Pri Mariboru so potrdili podpis pogodbe s hrvaškim vratarjem Ivanom Šušakom, ki je z Mariborčani treniral že nekaj časa. Šušak je podpisal pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja za dve leti.

"Izkoristil je priložnost med pripravami in s svojim delom ter značajem pridobil zaupanje. V vmesnih težkih trenutkih smo ga dobro spoznali. Gre za delovnega fanta, ki sprejema vse zahteve in si je po prikazanem zaslužil priložnost, da ostane z nami ter pokaže svoj potencial," je potrditev nove okrepitve komentiral športni direktor Maribora Oliver Bogatinov.

Triindvajsetletni Ivan Šušak je v prvi polovici sezone nastopal za Rudeš v drugi hrvaški ligi, pred tem pa bil osem mesecev član češkega prvoligaša Budejovice, za katerega pa ni zaigral niti enkrat. Branil je tudi za Sesvete, Trnje Zagreb, Dugo Selo in Zagorec, do zdaj pa višje kot v drugi hrvaški ligi ni nastopil.

Šušak v Maribor prihaja kot rezervni vratar in zaostruje konkurenco, v kateri so še zdajšnji prvi vratar Ažbe Jug, bosanski reprezentant Kenin Pirić in legendarni Jasmin Handanović, ki pri 43 letih počasi končuje kariero.