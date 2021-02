S turškega korona vrtiljaka po dvojno krono

Nogometaši vodilnega Maribora, prvi favoriti za prvenstveni naslov, so imeli v času priprav številne težave z okužbami z novim koronavirusom, tako da se počasi šele sestavljajo, a na čelu s trenerjem Maurom Camoranesijem sporočajo, da so mirni in ne iščejo izgovorov. Če bodo osvojili lovoriko, v igri za naslov so sicer tudi v pokalu, se bo to zgodilo prvič, odkar je iz kluba odkorakal Zlatko Zahović, mesto športnega direktorja pa je namesto njega zasedel Oliver Bogatinov.

Začnimo s pozitivnimi novicami iz časa priprav na nadaljevanje sezone, s katerimi so Mariborčani začeli 13. januarja. Najprej podaljšanje pogodbe z novo KBM, potem povratek enega glavnih mož Maribora v času zadnjih velikih uspehov Marka Šulerja, ki se je z igrišč preselil v pisarne, potem še podaljšanje pogodbe z napadalcem Aljošo Matkom, ki je očitno dokončno dokazal, da lahko na plečih nosi breme mariborskega napada.

Nadaljujmo z zimskim kadrovanjem. Odšla sta legendarni Mitja Viler, ki se je po desetletju uspehov vrnil na Bonifiko, kjer bo v dresu Kopra končal bogato nogometno pot, in Rene Mihelič, ki se je vrnil v tujino, podal se je v Črno goro. Ljudski vrt je zapustil tudi vratar Nino Irgolič, ki bo srečo preizkusil pri ljubljanskem Bravu, za nekaj časa pa se je od Maribora poslovil tudi mladi napadalec Žan Vipotnik, ki bo izkušnje nabiral pri Gorici.

Prihod? Le en, neznani Argentinec z italijanskim potnim listom Ignacio Guerrico, ki je zapolnil vrzel na levi strani obrambe. Nazadnje je igral v tretji argentinski ligi.

Steber obrambe Maribora Nemanja Mitrović po hudi poškodbi še ni nared, a dobro okreva. Foto: SPS/Sportida

Okužbe so se vrstile iz dneva v dan

Precej bolj pestra je bila na žalost pri Mariboru epidemiološka slika moštva, ki je nihala iz dneva v dan. Najprej je zaradi okužbe z novim koronavirusom z zakasnitvijo s pripravami začel Rok Kronaveter. Potem so pred odhodom na osrednji del priprav v Turčijo zboleli še Nemanja Mitrović, ki se vrača po poškodbi, in dva člana strokovnega štaba, tudi trener vratarjev Mitja Pirih. V tej vlogi naj bi ga v Turčiji zamenjal rezervni vratar Jasmin Handanović, a se je kmalu tudi on znašel na strani okuženih. Posledično je moral v karanteno tudi njegov sostanovalec iz turškega hotela Jasmin Mešanović.

Kot da ne bi bilo dovolj, je po prvi pripravljalni tekmi v Turčiji sledil še en val okužb. Pozitivne rezultate testov sta od nogometašev dobila Jan Mlakar in Andrej Kotnik, zboleli pa so tudi trener Mauro Camoranesi in še štirje člani njegovega strokovnega štaba. Bilo je celo tako hudo, da sta morala trenerjeva pomočnika Andres Yllana in Miguel Enrique Albino celo v bolnišnico. Sledila je okužba Šulerja.

Kar osem članov mariborske turške odprave se je v Slovenijo vrnilo z zakasnitvijo, trener Camoranesi in Mlakar šele prejšnji petek. Težav v mariborskem kadru torej res ni manjkalo, a pred današnjim zahtevnim gostovanjem v Domžalah, s katerim bodo začeli z nogometnim letom 2021, Mariborčani ne delajo drame.

Spremembe v zimskem prestopnem roku:

Prihod: Miguel Enrique Albino (prej San Carlos, Argentina).



Odhodi: Mitja Viler (Koper), Nino Irgolič (Bravo), Žan Vipotnik (Gorica), Rene Mihelič (Sutjeska, Črna gora)

Mauro Camoranesi kljub številnim težavam ohranja mirno kri. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Camoranesi je ostal miren

"Miren sem. Tudi vmes se ob vsem, kar se je dogajalo, nismo želeli pritoževati. Brez prilagajanja v teh časih preprosto ne gre. Gremo korak za korakom in se vračamo v realnost. Vedno več nas je na treningih, moštvo se dopolnjuje, kmalu se bo tudi strokovni štab. Imamo 19 igralcev, ki kandidirajo za prvo tekmo," pred začetkom drugega dela sezone in tekmo v Domžalah pravi trener Camoranesi.

"Res je bilo nenavadno, a se ne bomo ozirali več nazaj. Če se je že moralo zgoditi, je boljše, da se je med pripravami kot sredi prvenstva. Zadovoljen sem z različnih vidikov. Za nami sta dva zapletena tedna, zdaj se vsi skupaj vračamo v realnost. Trenerji in igralci. To je najbolj pomembno," je še povedal sloviti Argentinec z italijanskim potnim listom na klopi Maribora.

"Ni bilo prijetno, a smo prestali tudi test takšne vrste. Igralci pa so z odličnim odzivom poskrbeli, da smo zadeve dobro izpeljali," je o vseh težavah še povedal Camoranesi. "Temelji so dobri, smernice dela so bile opravljene. Nastala pa je, razumljivo, določena razlika med tistimi, ki so lahko redno vadili in posamezniki, ki so morali izpustiti določeno obdobje zaradi koronavirusa ali posledične izolacije. Z njimi moramo nadoknaditi zaostanek pri delu. Zdaj nam manjkajo še tekme in nekateri popravki, z vračanjem v tekmovalni ritem pa bomo dvignili tudi pripravljenost," je še dejal.

Maribor lovi 16. prvenstveno in jubilejno deseto pokalno lovoriko. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Okrnjeni po prvo lovoriko brez Zlatka Zahovića

Maribor sicer še vedno ne more računati na kaznovanega Martina Mileca, izven pogona pa bo še nekaj časa tudi Denis Klinar. Manjkala bosta tudi lažje poškodovana Gregor Bajde in Amir Dervišević, medtem ko je Ilija Martinović kaznovan.

Mariborčani so v času priprav odigrali štiri prijateljske tekme. Prvo so izgubili, naslednje tri pa zmagali. V generalki proti slovenskemu drugoligašu Nafti so navdušili z zmago s 5:1. Najboljša strelca priprav sta bila z dvema goloma Bajde in Martinović, po enkrat so zadeli Aleks Pihler, Matko, Kronaveter, Marcos Tavares, Luka Koblar in Žan Kolmanič.

Maribor sicer lovi svojo 16. prvenstveno lovoriko. Prvo po letu 2018/19, ko je bil prvak nazadnje, in prvo brez arhitekta velikih uspehov v zadnjem desetletju Zlatka Zahovića. V prvenstvu so trenutno vodilni s tremi točkami pred najbližjim zasledovalcem, Olimpijo. V igri za lovoriko so tudi v pokalu, v katerem so bili nazadnje najboljši leta 2016. V pokalnem tekmovanju so se uvrstili v četrtfinale, v katerem čakajo na nasprotnika.