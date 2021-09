Nazadnje sta se Olimpija in Celje pomerila 25. maja. Igral se je finale pokalnega tekmovanja v Kopru, zmaji pa so bili boljši z 2:1 in s tem preprečili Celjanom, da bi zaigrali v Evropi. Čeprav so od omenjenega dvoboja minili manj kot štirje meseci, sta se zasedbi obeh klubov temeljito spremenili. Zlasti tista iz Ljubljane. Zmaji doživeli velike spremembe, trenerja Gorana Stankovića, ki se je na Bonifiki veselil prve lovorike s člansko ekipo Olimpije, je zamenjal nekdanji zvezdnik srbskega nogometa Savo Milošević, v ekipi ni več Ivanovića, Vombergarja, Perovića, Bosića, Maksimenka … Tudi pri Celjanih je veliko novih obrazov, od igralcev, ki so zaigrali na omenjenem finalu, pa ni več Stojinovića, Dangubića, Novaka in Vega.

Zmaji so pred štirimi meseci premagali Celjane v finalu pokala, od takrat pa sta obe zasedbi doživeli kar nekaj sprememb. Foto: Grega Valančič/Sportida

In če Olimpija v dvoboj vstopa po porazu, ki ga je doživela na zadnji tekmi v Murski Soboti (0:1), na njem pa za dve tekmi izgubila še kaznovanega kapetana Timija Maxa Elšnika, je v taboru Celjanov prisotno bolj vedro razpoloženje. Po skromnem začetku, ko se je že tresel stolček trenerja Agrona Šalje, so prvaki iz sezone 2019/20 nanizali tri zmage. Dve v prvenstvu, eno pa v pokalu, kjer so v sredo v gosteh ugnali sežanski Tabor in tako premagali ekipo, ki jo vodi Dušan Kosić, ravno trener, ki je Celjane pred poldrugim letom popeljal do zgodovinskega uspeha v 1. SNL.

Begić odhaja v Stožice po zmago

Tjaš Begić se je poleti preselil v Celje iz Nove Gorice. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Vzdušje v ekipi je po treh zaporednih zmagah zelo dobro. Sredin uspeh je zgolj potrdil, kar smo sami vedeli že dlje časa - da smo zelo kakovostna ekipa, ki ima potrebno širino, da zdrži zahteven ritem tekem in se vsako tekmo lahko odkrito spogleduje z zmago,'' je za celjsko klubsko stran povedal Tjaš Begić, 18-letni krilni napadalec, ki je v Sežani dosegel drugi zadetek in postavil končni rezultat 2:0.

''Vemo, česa smo sposobni. Na zadnjih treh tekmah smo bili vselej z glavo pri stvari, zato ne dvomim o tem, da bomo v soboto znova odlično pripravljeni,'' je mladi Primorec prepričan, da se Celjanom ne bo poznala utrujenost, saj so bili v primerjavi z zmaji med tednom dejavni v pokalu. V formo so prišli ob pravem času, saj so pred njimi še kako zahtevni dvoboji. Po Olimpiji jih čakata še obračuna z Mariborom in vodilnim Koprom. To bo izpit resnice za Celjane, ki so se z zadnjimi zmagami približali vrhu razpredelnice, za Olimpijo pa zaostajajo le še tri točke.

"Celje ima po imenih eno od najmočnejših ekip v ligi"

''Celje ima podobno ekipo kot Mura. Je zelo neposredna, ima hitre bočne igralce, izkušenega napadalca. V napadu ima veliko dobrih stvari, na drugi strani pa igra veliko mladih igralcev. To bomo poskušali izkoristiti. Igramo doma, to je prva v nizu treh zaporednih tekem. Bilo bi zelo dobro, če izkoristimo prednost domačega igrišča na vseh treh tekmah. Ne bo pa lahko. Celje se dviga. Na začetku so malce 'škripali', a imajo po imenih eno od najmočnejših ekip v ligi. Ne bo lahko, tako kot na vsaki tekmi v prvenstvu,'' opozarja Savo Milošević varovance, da ne smejo ponoviti napak s tekem proti Kopru ali Muri, ko so izgubili dvoboj zaradi slabšega polčasa. Drugega proti Kopru (1:3) in prvega proti Muri (0:1).

Navijači Olimpije so na zadnji tekmi zmajev v Fazaneriji doživeli razočaranje, saj so Ljubljančani kljub boljši igri v drugem polčasu doživeli poraz. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Za tekmo s Celjem imamo dovolj fizične moči, da bomo zdržali. Že od začetka moramo narekovati ritem,'' napoveduje Srb, ki ga čaka prvi trenerski obračun s Šaljo.

Dvoboj se bo začel v Stožicah ob 20.15, z njim pa bosta kluba sklenila uvodno četrtino prvenstvene sezone.