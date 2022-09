Aluminiju derbi, Ilirija z novim vodstvom do visoke zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilna Krka je v šestem krogu druge slovenske lige po razburljivi končnici dobila zahtevno gostovanje v Prekmurju. Nogometaši Aluminija pa so premagali Nafto.

Novomeščani, ki jih vodi Hrvat Mario Carević, so zmagali v Beltincih z 1:0. Poleg Krke sta v soboto prišla do treh točk v gosteh tudi Bilje in Primorje, velenjski Rudar pa je bil doma boljši od novincev v 2. SNL iz Grosupšlja.

V Lendavi so nogometaši Aluminija zmagali s 3:1 in na samem vrhu razpredelnice spet ujeli vodilno Krko. Za Nafto je bil to prvi poraz v prvenstvu.

Najbolj prepričljivo zmago v šestem krogu so zabeležili igralci Ilirije, ki so v gosteh 4:0 premagali Fužinar, kar tri gole je dosegel novinec v ekipi Matej Poplatnik.

Nadaljuje pa se kriza kranjskega Triglava. Tokrat je doma izgubil proti Rogaški in z le eno točko zaseda zadnje mesto na lestvici.

2. SNL, 6. krog: Sobota, 3. september:

Roltek Dob : Vitanest Bilje 1:2 (0:0)

Kunstelj 69./11-m; Dom. Jalinous 52., Susso 95./11-m; R.K.: Kunstelj 94./Bilje



Beltinci Klima Tratnjek : Krka 0:1 (0:0)

Krznarić 90./11-m; R.K.: Žaler 89./Beltinci



Jadran Dekani : Primorje 0:1 (0:1)

Paljk 15.



Rudar Velenje : Brinje Grosuplje 2:0 (2:0)

Kosić 20., Martinović 29. Nedelja, 4. september:

Nafta 1903 : Aluminij 1:3 (0:0)

Oštrek 78./11-m; Marinšek 54., Brest 68., Skiba 76.



Fužinar Vzajemci : Ilirija 1911 0:4 (0:1)

Poplatnik 45., 73., 79., Piskule 62.



Triglav Kranj : Rogaška 0:1 (0:0)

Musulin 72.



Kety Emmi&Impol Bistrica : Krško 2:1 (1:0)

Kapun 2., Havelka 81./11-m; Lovrić 57.