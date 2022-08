Krka in Aluminij skočila na vrh, Ilirija nadigrala Triglav

Vodilna trojica 2. SNL je bila na delu že v petek. Novomeška Krka in Aluminij iz Kidričevega sta izkoristila prednost domačega igrišča in se razveselila domačih zmag proti novopečenima drugoligašema, moštvoma Brinje Grosuplje in Bistrica. Nafta je na zahtevnem gostovanju v Rogaški Bistrici osvojila točko (3:3) in tako za tekmecema iz Dolenjske in Štajerske zaostala po dve točki.