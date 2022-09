Skupina Sport Venture Group (SVG) in njen partner, dolga leta najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene, ki je tudi nogometni agent, sta se dogovorila za nakup nogometnih dejavnosti ND Ilirija 1911. Kot so zapisali na spletni strani ljubljanskega drugoligaša, bo najstarejši delujoči nogometni klub v državi obenem pridobil 99-letni najem športnega parka Ilirija, ki ga bo prenovil.

V okviru nakupa bo novi lastnik lahko prenovil Športni park Ilirija v multišportno, skupnostno in nacionalno športno destinacijo, so zapisali. "Veselimo se prenove Športnega parka Ilirija v prihodnjih letih, saj je to ambiciozen podvig, ki bo zahteval vizijo, inovativnost in potrpežljivost, da bo primeren za klub, skupnost, državo in regijo," je ob tem med drugim povedal izvršni direktor SVG, Anthony Gebbia.

Nekoč spidvejski stadion v Šiški bo dobil novo podobo, kjer bo imel glavno besedo nogomet in ND Ilirija 1911. Foto: Urban Meglič/Sportida Aljaž Bedene je dodal, da je zelo vesel dogovora. "Zelo sem vesel, da smo se dogovorili o vseh podrobnostih glede SVG za prevzem ND Ilirija 1911. To je najstarejši slovenski nogometni klub, zato je velik privilegij dobiti tako priložnost. Imamo edinstveno priložnost, da naredimo nekaj novega in posebnega za mlajše generacije in trudili se bomo, da klub dvignemo na višjo raven. Glavni poudarek bo razvoj mladih športnikov ter tudi izgradnja večnamenske športne dvorane in še veliko več," je poudaril Bedene, operativni partner ND Ilirija 1911.

"Po letu dni trdega dela in izmenjave interesov smo z Aljažem in uglednim ameriškim partnerjem Sport Venture Group uskladili vse podrobnosti, da omenjeni lahko vstopijo v ND ILIRIJA 1911. Veseli me, da so pripravljeni vložiti svoje znanje in denar v infrastrukturo za vse športne panoge, ki so združene v ZŠD Ilirija in izrazili interes. Največ bodo s tem projektom pridobili mladi športniki, ki bodo svoje talente lahko razvijali v zmagovalnem objektu in okolju. Hkrati bo to velika pridobitev za celotno mesto Ljubljana in slovensko športno skupnost. Hvala Aljažu in Sport Venture Group, da so izbrali Ilirijo za ta veličasten projekt," je poudaril Marjan Dermastija, predsednik ND Ilirija 1911.