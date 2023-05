Zgodovinska priložnost za Rogaško, navijači pozivajo: Vsi v Krško!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Rogaški Slatini se je prvoligaški nogomet nazadnje igral leta 1993. Takrat je v tem mestu deloval nogometni klub Steklar, ki je nato doživel finančni zlom in propadel. Na njegovih pogoriščih je leta 1999 zaživel NK Rogaška, ljubitelji nogometa pa v tem stoletju še nikoli niso bili bližje napredovanju v prvo ligo. Izbranci Oskarja Drobneta imajo vse v svojih rokah. Danes jim za zagotovitev drugoligaškega naslova zadošča že točka na gostovanju pri odpisanem Krškem, ki se seli med tretjeligaše. Na lestvici imajo dve točki prednosti pred Aluminijem, ker pa imajo tudi boljše razmerje v medsebojnih tekmah, jih v prvo ligo pelje že remi. Če Kidričani danes ne bi zmagali v Novem mestu, obe tekmi se bosta začeli ob 16.30, pa bi Rogaško do naslova najboljšega lahko popeljal celo poraz v Krškem.

V Posavje se bo odpravilo ogromno navijačev Rogaške, ki bodo stiskali pesti za nogometaše v črno-belih dresih. V Rogaški Slatini je izobešen transparent z napisom: "Vsi v Krško … 1. liga!" Izobesili so ga pripadniki navijaške skupine Elita Slatna, ki bi lahko v prihodnji sezoni spremljala dvoboje Rogaške v prvi ligi. Predsednik kluba Bojan Jeršečič je v pogovoru za Sportal potrdil, da je klub iz Rogaške Slatine pripravljen na prvoligaške izzive. Tako športno kot tudi organizacijsko.

Aluminij, ki je v tej sezoni zaigral tudi v polfinalu pokalnega tekmovanja, je še dva kroga pred koncem vodil v 2. SNL, a nato po domačem porazu proti Primorju zdrsnil na drugo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Drugoligaški prvak se bo lahko danes predal užitkom proslavljanja naslova, podprvaka pa čakajo še naporni dnevi, saj si bo poskušal priigrati nastop med elito v dodatnih kvalifikacijah. Danes bo jasno, kdo bo v 1. SNL osvojil deveto mesto. Obeta se obračun štajerskega in primorskega kluba, saj se v drugi ligi za naslov potegujeta Rogaška in Aluminij, v prvi ligi pa za deveto mesto Gorica in Tabor.

Poplatnik najboljši strelec 2. SNL?

Matej Poplatnik, ki je v 1. SNL nabiral izkušnje pri kranjskem Triglavu, je v tej sezoni za Ilirijo dosegel že 23 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar Zakaj ima Rogaška boljše razmerje v medsebojnih tekmah? Slatinčani so v 18. krogu premagali Aluminij v gosteh z 2:1. Takrat jim je zmago zagotovil Nejc Gradišar, z 12 zadetki najboljši strelec vodilnega drugoligaškega kluba v tej sezoni. Kidričani so prej v 3. krogu zmagali v Rogaški Slatini z 1:0, ko je bil uspešen Nik Marinšek, drugi najboljši strelec tekmovanja.

Dosegel je 21 zadetkov, več od njega jih je dal le Matej Poplatnik, napadalec ljubljanske Ilirije (23), tako da se v zadnjem krogu, če bo Marinšek večkrat zatresel mrežo Novomeščanov, obeta tudi dvoboj za naslov najboljšega strelca 2. SNL.

Poleg Krškega drugoligaško druščino zapušča tudi Dob. V kraju pri Domžalah bo tako danes čustveno, saj bodo odigrali zadnjo domačo tekmo v 2. SNL. V goste prihaja kranjski Triglav. Dob je v drugi ligi nastopal 13 sezon zapored, pred devetimi leti je dosegel največji uspeh in bil najboljši, a se nato odpovedal napredovanju med elito.

Druga polovica tekem zadnjega kroga 2. SNL bo odigrana v soboto, s tem pa bo tudi končana sezona 2022/23, ki je poskrbela, da bo prihodnje leto v prvi ligi več predstavnikov Štajerske.

Kar zadeva dogajanje v tretji ligi, v vzhodni skupini tri kroge pred koncem vodi Dravinja iz Slovenskih Konjic, v zahodni skupini pa je dva kroga pred koncem v najboljšem položaju Tolmin.

