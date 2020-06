Dokaz, da je bilo res noro: tudi slovita Trejzika z baklo v roki #video

Zaradi omejitev zbiranja invazije Prekmurcev na finale ni bilo in privrženci črno-belih so se morali znajti po svoje. Napolnili so terase gostinskih lokalov in celo del tribune na Fazaneriji, kjer so spremljali tekmo na velikem platnu. Vzdušje je bilo tako skorajda kot na pravi tekmi, predvsem ob obeh golih in končni zmagi. Med najbolj veselimi pa je bila seveda tudi zvesta navijačica Terezija Knaus, krajše Trejzika.