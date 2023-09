Kapetan Celja je imel dovolj bolečin in injekcij, zdaj ga čaka daljše okrevanje

Nogometaši Celja so reprezentančni premor dočakali na mestu, na katerem želijo vztrajati vse do konca. So vodilni prvoligaš, dodaten dokaz, kako močna je ekipa Alberta Riere, pa prinaša spoznanje, da so Celjani v zadnjih krogih tako Olimpijo kot tudi Maribor premagali brez pomoči poškodovanega kapetana Denisa Popovića. Ta je prestal operacijo in se bo na zelenice vrnil čez dober mesec dni.

Izkušeni zvezni igralec Celja Denis Popović je šel v torek pod nož. Bolečine v trebušnem zidu so bile prevelike, zato se je 33-letni nogometaš odločil za operacijo. "Po dveh mesecih bolečin in tekem z raznimi tabletami in injekcijami je danes žal napočil čas za operacijo. Vidimo se ne igrišču čez od štiri do pet tednov, da znova 'plešemo', kakor le mi znamo," je zapisal nekdanji slovenski reprezentant, ki se bo zdaj posvetil rehabilitaciji in čimprejšnji vrnitvi na zelenice, kjer gre njegovemu klubu imenitno. Okreva v bolnišnici v Murski Soboti.

Celjani so pod vodstvom Alberta Riere najboljši v prvenstvu, v Evropi so se uvrstili v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo, dobre predstave grofov pa ceni tudi selektor Matjaž Kek, saj na priprave reprezentance ni povabil le Žana Karničnika, ampak tudi Aljošo Matka, najboljšega strelca 1. SNL, ki se prvič druži s člansko izbrano vrsto. Javno pa je pohvalil tudi Marka Zabukovnika in Davida Zeca.

V članski reprezentanci je pred leti nastopal tudi Popović, ki je v tujini preživel slabo desetletje, se dokazoval v Grčiji, Švici, Rusiji, na Poljskem, Kitajskem in Cipru, lani pa se vrnil v rojstno mesto, kjer želi uresničiti veliko željo in osvojiti naslov državnega prvaka. Po uvodnem delu sezone Celjanom kaže imenitno, saj jim gledajo v hrbet vsi tekmeci. Po reprezentančnem premoru jih čaka derbi na Bonifiki, na katerem bodo imeli opravka z najbližjim zasledovalcem (Koper ima z upoštevano zmago za zeleno mizo proti Rogaški le točko manj od Celja), ki ga odlično pozna tudi Popović, saj je dres Kopra nosil med letoma 2011 in 2013.