Darko Milanič: Spremenil se je Maribor, spremenil sem se jaz #video

Najuspešnejši trener v zgodovini NK Maribor Darko Milanič trenersko taktirko v seštevku obeh obdobij na Štajerskem vihti že več kot 2700 dni. Z Mariborom je prestal vesele kot manj svetle trenutke, ki so ga oblikovali v trenerja, kot je danes. V pogovoru za Planet TV se je razgovoril o svojem obdobju in rasti med vijolicami, kjer so razmere na neprimerno višji ravni, kot leta 2008, ko je prvič sedel na njegovo trenersko klop.

Slabi dve leti in pol minevata, odkar se je Darko Milanič še drugič usedel na trenersko klop najbolj trofejnega slovenskega nogometnega kolektiva. NK Maribor je premierno vodil med julijem 2008 in junijem 2013, ko so Štajerci na 243 tekmah vknjižili 138 zmag, 58 remijev in 47 porazov. Na tekmo so v povprečju zbrali 1,94 točke. Zanimivo je, da so Izolanovi varovanci tudi v njegovem drugem obdobju (vrnil se je marca 2016) trenutno pri enakem povprečju. Na 126 tekmah so se podpisali pod 69 zmag, 37 remijev in 20 porazov.

Želi si konstantnosti

"Teh številk niti nisem poznal, si pa seveda želim, mi vsi skupaj, da bi bil ta odstotek čim višji, da bi bil konstanten, da bi konstanto dosegali dobre rezultate," je v pogovoru za Planet TV dejal 50-letnik, ki mu načrt za zdaj uspeva. Maribor je popeljal do petih državnih, štirih pokalnih in dveh superpokalnih naslovov, dvakrat so se uvrstili v evropsko ligo in enkrat v ligo prvakov.

Maribor je popeljal do petih državnih, štirih pokalnih in dveh superpokalnih naslovov, dvakrat so se uvrstili v evropsko ligo in enkrat v ligo prvakov. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vse te uspehe znaš bolje ceniti, če dejansko veš, koliko moraš vložiti, koliko podpore moraš imeti, pa kakovosti v igralskem kadru, koliko odrekanja je potrebnega ..., kot če to vse skupaj opazuješ s strani," razlaga Milanič in prikimava, da so se tako razmere v klubu kot on sam od njegovih začetkov v Mariboru močno spremenili.

Izkušnje te iz dneva v dan oblikujejo

"Nedvomno sem se v tem času prilagodil položaju in spremenil. Z leti se človek mora spreminjati, ne nazadnje te izkušnje v življenju dnevno spreminjajo in oblikujejo. V tem času sem veliko doživel, vsak dan ti prinese nekaj novega. Stvari so šle v vseh segmentih navzgor. Izboljšala se je kakovost same ekipe, pogoji za delo se izboljšujejo iz leta v leto, izkušnje se nabirajo … Mislim, da je raven kluba zdaj neprimerno višja, kot je bila takrat."

"Nedvomno sem se v tem času prilagodil položaju in spremenil. Z leti se človek mora spreminjati, ne nazadnje te izkušnje v življenju dnevno spreminjajo in oblikujejo," pravi Izolan in dodaja, da se je od začetkov pri Mariboru spremenil tako sam kot klub. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Nepredvidljivo in dolgo prvenstvo

Milaničevo moštvo je evropsko sezono že končalo in se v celoti posvetilo državnemu prvenstvu, v katerem je edini cilj naslov vrniti v Maribor. Lani so ga po napeti končnici osvojili največji tekmeci iz Ljubljane, ki so jim Štajerci pred dnevi v Stožicah prisolili zaušnico (zmagali so s 3:0). Mariborčani so po šestih tekmah, štirih zmagah in dveh remijih trdno na prvem mestu. Pred najbližjim zasledovalcem Domžalami imajo pet točk prednosti, pred peto Olimpijo pa točko več.

Mariborčani so pred desetimi dnevi Olimpijo na njenem terenu premagali s 3:0 in ji po zgolj petih krogih ušli na osem točk prednosti. Trenutno jih imajo šest več kot zmaji. Milanič tiste, ki so po dobrem začetku vijolic in bledem Ljubljančanov napovedovali lahko pot Maribora do naslova, opozarja, da to ne bo tako. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Naše prvenstvo je zelo nepredvidljivo. Težko je vnaprej napovedati, kdo bo koga premagal. Letos je že bilo kar nekaj rezultatov, ki jih širša javnost ni pričakovala. Ničesar ne gre napovedovati, prvenstvo je še dolgo," je umirjal konje tistih, ki so po petem krogu, ko je imel Maribor pred Olimpijo že osem točk prednosti, napovedovali lahko pot vijolic do naslova prvaka.

Milaniča in njegovo vijoličasto vojsko nov obračun čaka v nedeljo ob 16. uri, ko bodo gostovali pri Triglavu.

Prvoligaško dogajanje na Planet TV in Sportalu V sezoni 2018/19 lahko štiri tekme #PLTS na vsak krog spremljate v neposrednem televizijskem prenosu na programih Planet in Planet 2. Ob tem je na Planet 2 vsak ponedeljek ob 20. uri na sporedu še oddaja Goool!, ki jo vodi Dani Bavec. Več o razporedu tekem si lahko preberete TUKAJ.

Preberite še: