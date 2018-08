Ganljiv poklon Mariborčanov svojemu umrlemu navijaču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Maribora so se pred današnjo tekmo 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije na poseben način poklonili svojemu velikemu in znanemu navijaču, ki je slovel po dobrodelnosti, Roku Černicu.

Dan po zmagi na derbiju v Stožicah s 3:0 je Mariborčane šokirala tragična novica, da je v 22. letu starosti umrl znan mariborski humanitarec, prostovoljec in velik navijač NK Maribor Rok Černic.

Mladega nogometnega navdušenca, ki je prisegal na vijoličasto barvo, so na zadnjo pot pospremili v petek, na pogreb pa so prišli tudi člani NK Maribor, ki so se mlademu humanitarcu na prav poseben način poklonili tudi na današnji tekmi.

Kako so se pri NK Maribor poklonili Roku Černicu?

Pred začetkom tekme se je na velikem semaforju prikazala njegova podoba, še precej bolj ganljivo pa je dejstvo, da na današnji tekmi proti Celju na hrbti strani dresov vsi nogometaši Maribora nosijo njegov priimek.