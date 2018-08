Ljudski vrt bo vendarle dočakal novo podobo

Ljudski vrt bo po desetletju od zadnje prenove dobil še piki na i. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Že prihodnji mesec se bodo v Mariboru lotili urejanja prostorov pod severno in južno tribuno, ob koncu leta pa bodo Štajerci ugriznili še v največje jabolko - temeljita prenova zahodne tribune. Gre za nadaljevanje del, ki ob zadnjih gradbenih posegih leta 2008 niso bila dokončana.

V prostorih pod severno in južno tribuno, ki so bili zdaj vrsto let prazni, bodo med drugim uredili prostore za gostinsko - trgovsko dejavnost, prostore za nogometno šolo, novinarsko središče ter prostore za upravljanje stadiona.

Za ta dela imajo na občini že dolgo pridobljeno gradbeno dovoljenje, zato so po letošnji potrditvi projektne dokumentacije na mestnem svetu lahko objavili javno naročilo. Kot je na predstavitvi projekta povedal Boštjan Štuhec iz kabineta župana Andreja Fištravca, bodo prijavljena gradbena podjetja v prihodnjih dneh povabljena k pogajanjem. "Če bodo pogajanja uspešna, bi lahko začeli z deli na severni in južni podtribuni konec septembra ali v začetku oktobra," je dejal.

Večji zalogaj je obnova stare, zahodne tribune, ki je delno tudi spomeniško zaščitena. Tu so še v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. "Če bomo pravočasno pridobili gradbeno dovoljenje in soglasje ministrstva za najem kredita, bodo dela stekla konec letošnjega leta," je povedal Štuhec.

Kaj pa cena?

Za celoten projekt je v letošnjem občinskem proračunu predvidenih 5,5 milijona evrov. Celotni stroški se po najnovejših podatkih ocenjujejo na 6,9 milijona evrov, zato bo treba preostanek zagotoviti v proračunu za leto 2019.

Sredstva za projektno dokumentacijo je prispeval Nogometni klub Maribor. "Vsi, ki so v klubu sodelovali z arhitekti pri pripravi dokončne projektne dokumentacije, so sledili cilju narediti projekt čim bolj optimalen, funkcionalen in skladen z vsemi potrebami kluba in priporočili krovnih nogometnih organizacij UEFA in FIFA. Zato je izdelava projektne dokumentacije trajala nekoliko dlje, kot je bilo sprva predvideno, a lahko danes NK Maribor trdno stoji za končnimi projektnimi rešitvami, ki jih je predal Mestni občini Maribor," je povedal predstavnik za odnose z javnostmi NK Maribor Stipe Jerič.

Nova podoba čez eno leto

Po besedah Janeza Martinčiča iz podjetja Ofis arhitekti so pri načrtovanju nadaljnjih del na zahodni tribuni ohranili videz valovanja z znamenitim lokom, ki je bil zgrajen leta 1962. Streha tako ostaja, a bo ojačana, strukture pod njo pa se bo temeljito prenovilo. Na vrhu bodo VIP lože s skupno 175 sedeži, na tribuni pa 550 sedežev za VIP, 90 do 120 sedežev za novinarje in 2540 ostalih sedežev. Med drugim bodo tu postavili še novo komunikacijsko klančino, povezovalni hodnik s severnim in južnim traktom ter platforme za kamere.

Dokončanje vseh gradbenih del oziroma pridobitev uporabnega dovoljenja je predvidena v septembru 2019. Vmes lahko NK Maribor vse tekme v domačih tekmovanjih igra v Ljudskem vrtu, saj so preostale tribune v nemoteni funkciji. Enako velja za poletne kvalifikacije za evropske pokale, saj bodo gradbena dela povečini do tedaj zaključena, severno in južno podtribunje pa bo že v uporabi, je pojasnil Jerič.

Število sedežev za gledalce na zahodni tribuni se z obnovo znižuje za 804, a to naj ne bi vplivalo na splošne klasifikacije stadiona. Skupna kapaciteta zahodne tribune bo tako po novem 3265 sedežev, skupno pa stadion sprejme nekaj več kot 12.000 gledalcev.