Dare Vršič odslej v bordo-belem

Dare Vršič se, po dvoletni epizodi na Obali, seli v gorenjsko prestolnico. Triglavu želi pomagati pri ponovnem napadu na uvrstitev v prvoligaško konkurenco, od katere so se bordo-beli poslovili po koncu sezone 2019/20. Šestintridesetletni vezist bo v mlado kranjsko moštvo zagotovo prinesel nekaj prepotrebnih izkušenj.

Ob podpisu pogodbe je za klubsko stran dejal: " Vesel sem, da sem dobil priložnost, da nadaljujem svojo kariero v tako pozitivnem okolju. Moje telo je v odlični formi in komaj čakam na naslednje izzive v dresu bordo-belih. Verjamem, da lahko mladim igralcem s svojimi izkušnjami veliko pomagam tako na igrišču kot tudi zunaj njega."

Vršič se je sicer v Sloveniji najbolj uveljavil v dresih večnih rivalov Olimpije in Maribora. Pri "zelenih" je sezono 2011/12 sklenil na vrhu lestvice strelcev v prvi slovenski ligi, z "vijoličastimi" pa je v sezoni 2017/18 nastopal tudi v elitni ligi prvakov. V isti sezoni je bil v dresu Olimpije razglašen tudi za najboljšega igralca sezone, pri Mariboru pa mu je to uspelo v sezoni 2016/17. V Sloveniji je zastopal tudi barve Mure, Celja in Kopra. V dresu z državnim grbom je zbral 19 nastopov in zabil štiri zadetke.