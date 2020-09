Camoranesi po prvem mariborskem porazu s prstom pokazal na igralce

"To je bila tekma, za katero smo vedeli, da bo zahtevna. Na igrišču, ki je neugodno za vse nasprotnike. Pred tekmo smo rekli, da bi lahko imeli težave, če ne bomo igrali dovolj intenzivno. Prav to se je zgodilo," je Mauro Camoranesi kot glavni vzrok za poraz navedel odnos do igre, ki so ga na igrišču stadiona Rajka Štolfa pokazali njegovi nogometaši.

"Tekmeci so bili dobri. Kompaktni kot moštvo, nevarni v protinapadih. Prednost, do katere so prišli v začetnem delu tekme, se je na koncu izkazala za odločilno," je še povedal sloviti nekdanji italijanski reprezentant, ki je v Ljudski vrt prišel prav iz Sežane, kjer je Maribor izgubil še tretjič v nizu. Spomnimo, oktobra lani in julija letos, ko je na klopi Tabora sedel še on, so Primorci zmagali s 4:1.

Manjkalo je agresivnosti, intenzivnosti ...

Novega trenerja Maribora čaka veliko dela. Foto: Matjaž Vertuš "Tudi to se dogaja v nogometu. So igrišča, ki so ti prijetna, a tudi manj prijetna. To je brez dvoma igrišče, ki očitno Mariboru ne ustreza. Imeli smo se možnost vrniti po zaostanku, toda bilo je storjenih preveč napak. Igra se od prve do 90. minute, toda naše obdobje z boljšimi trenutki je bilo prekratko. Enostavno smo se preslabo odzivali na tako imenovane druge žoge. Manjkalo je agresivnosti, večje intenzivnosti v naši igri. Tabor je izkoristil priložnosti, ki so se mu ponudile. Rezultat je pravičen, to je treba priznati in izpostaviti kot bistveno ugotovitev te tekme," se je razgovoril Camoranesi, ki je po zmagi s 4:1 nad ljubljanskim Bravom ob debiju v vlogi trenerja Maribora in remiju s Celjem v prejšnjem krogu (2:2) še drugič v nizu ostal brez zmage.

Maribor v ne najboljšem položaju, pred vrati pa večni derbi

Maribor je po petih tekmah pri zgolj osmih točkah, že naslednji mariborski izpit pa bo zelo zahteven. V naslednjem krogu bo namreč Maribor igral večni derbi proti Olimpiji.

Po številnih najpomembnejših tekmah, ki jih je izkusil kot nogometaš, Italijana argentinskih korenin čaka še največji slovenski nogometni derbi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne glede na rezultat bi se morali lotiti temeljitih priprav. Ni prijetno zaradi razpleta, toda z vrnitvijo iz Sežane moramo odmisliti to tekmo in se usmeriti k naslednji. Zdaj moramo izkoristiti priložnost za uspešen delovni teden. Delati moramo, kar je treba delati, da bi prišli do želenega napredka. Zavedamo se, da nas prihodnjo nedeljo čaka zelo, zelo pomembna tekma," je še povedal trener, ki ga v naslednjih tednih čaka obilo dela.