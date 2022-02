Bravo v obrambo pripeljal mladega reprezentanta Črne gore

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je prek družbenih omrežij potrdil prihod nove okrepitve, ki bo skušala zapolniti vrzel v obrambi, nastalo z odhodom Vanje Drkušića v Rusijo k Sočiju. Kot so sporočili iz ljubljanskega kolektiva, je nov igralec Brava Stefan Milić.

Nekdanji kapetan podgoriške Budućnosti Milić, ki je zadnje leto in pol kot posojen igral za Varaždin, je mladi reprezentant Črne gore in član zagrebškega Dinama. Ta je nogometaša Bravu posodil do konca sezone.

Preberite še: