Nigerijec se vrača v Slovenijo, a ne na Primorsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Jaki Bizjaku (Nafta), Roku Kidriču (Bravo), Robertu Pušaverju (Dekani) in Hrvatu Tinu Martiću (Brežice) se je nogometašem Aluminija v poletnem prestopnem roku pridružil še 23-letni Nigerijec Chinwendu Johan Nkama. Nigerijec se tako vrača v Slovenijo, kjer je v prejšnji sezoni nosil dres Gorice, še pred tem pa kot posojen nogometaš Lugana branil barve Postojne in Ankarana.

''Vesel sem prihoda v Kidričevo, soigralci in strokovno vodstvo so me lepo sprejeli. Zelo hitro sem se privadil na način dela, ki ga ima glavni trener Oskar Drobne. Poznam slovensko prvoligaško sceno, zato večjih težav s prilagajanjem ne pričakujem. Želim si, da s svojimi predstavami doprinesem k dobrim rezultatom Aluminija v sezoni, ki je pred nami,'' je ob podpisu enoletne posoje z rdeče-belimi povedal 23-letni zvezni igralec.

Nkama je svojo nogometno pot začel v klubu Flying Sports, leta 2017 pa se je pridružil Luganu. V 1. SNL je zbral 52 nastopov.