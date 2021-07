Radomljani pripeljali Božića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Povratnik v prvo slovensko nogometno ligo Radomlje je pripeljal novo okrepitev. Kot so Radomljani sporočili na družbenih omrežjih, bo po novem zanje igral Marko Božić. Ta je bil nazadnje član dunajskega Rapida, tam je igral od svojega desetega leta.

"Všeč mi je projekt kluba, imajo odličen trening center, kjer se vsak igralec lahko razvije in napreduje v vrhunskega nogometaša in mislim, da je bila odločitev za prihod zame pravi korak. Želim si, da oddelamo dobro sezono, da skozi vsako tekmo rastemo kot ekipa in ostanemo v prvi ligi," je povedal 23-letni Avstrijec hrvaškega rodu.

Radomlje bodo sezono v Prvi ligi Telemach začele že v petek, ko bodo na uvodni tekmi 31. sezone slovenskega državnega prvenstva igrale proti Bravu v Ljubljani.