Mura kmalu v Ljubljani, zvečer konec sanjskega niza Olimpije in Riere?

Šesti krog prve lige se je začel v petek z remijem Radomelj in Tabora. Danes bosta za derbi kroga poskrbela drugouvrščeni Koper in vodilna Olimpija, pred tem bo Mura gostovala pri Bravu. V nedeljo bo Damir Krznar prvič vodil Maribor v 1. SNL, v Ljudski vrt prihaja Celje, v ponedeljek pa bosta za sklepno dejanje kroga poskrbela Gorica in Domžale.

1. SNL, 6. krog: Petek, 19. avgust:

Radomlje : Tabor 0:0 Sobota, 20. avgust:

17.30 Bravo - Mura

20.15 Koper - Olimpija Nedelja, 21. avgust:

17.30 Maribor - Celje Ponedeljek, 22. avgust:

20.15 Gorica - Domžale

Bravo pogreša zadetke, Mura pa jih prejema preveč

Nogometaši Brava so v petih nastopih v tej sezoni dosegli le en zadetek, Mura pa že 10. Foto: Grega Valančič/Sportida Sobota prinaša spopada v Ljubljani in Kopru. Najprej se bosta na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški spoprijela Bravo in Mura. Mladi ljubljanski klub se je znašel v rezultatski krizi, tri zadnje tekme je izgubil s tesnih 0:1, v oči pa bode skromna učinkovitost v napadu, saj je v petih krogih dosegel le en zadetek. V tej statistični prvini je z naskokom najslabši klub v 1. SNL, na lestvici pa je zaradi nekoliko boljše razlike v zadetkih višje le od Maribora.

Na srečo Dejana Grabića, trenerja z najdaljšim trenerskim stažem v 1. SNL, saj vodi Šiškarje že dobrih pet let, so razlike na lestvici majhne, tako da bi se lahko Bravo s sobotno zmago že povzpel proti varnejši sredini in po točkah ujel Prekmurce. Črno-beli v tej sezoni jezijo navijače z luknjičasto obrambo, Matko Obradović na tekmo v povprečju prejema več kot dva zadetka, po drugi strani pa je na tekmah Mure vedno zanimivo do zadnje sekunde, saj je razpoložen tudi napad. Več zadetkov od Mure je namreč dosegel le Koper.

Kralj strelcev izziva vladarja nedotaknjenih mrež

Ko sta se Koper in Olimpija nazadnje pomerila v 1. SNL, je zmaga ostala na Bonifiki. Koprčani so pred štirimi meseci zmagali z 1:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Kanarčke čaka v soboto zvečer ogromen izziv. Na Bonifiko prihaja Olimpija, ki je v petih krogih pod vodstvom Alberta Riere preskočila vse ovire, osvojila maksimalnih 15 točk, mreža Matevža Vidovška pa je ostala nedotaknjena. Mladi španski strateg je v slačilnico zmajev prinesel novo energijo, stres in težave, s katerimi se je v začetku poletja srečeval klub, so utrdili vez med igralci in okrepili ekipni duh, za še boljšo voljo navijačev Olimpije, ki se na Primorsko odpravljajo v velikem številu, pa je poskrbel še Mustafa Nukić.

Z dvema zadetkoma proti Gorici je prekinil strelski post, s katerim se je od začetka sezone pri Kopru spopadal Kaheem Parris, a ga nato le končal na zadnji tekmi proti Radomljam. Primorci so tekmeca, ki jim jo je v prejšnji sezoni močno zagodel v boju za naslov, pomendrali s 5:0, znova pa je strelsko blestel Andrej Kotnik, s petimi zadetki tudi prvi strelec tekmovanja. Bi lahko Koprčan postal prvi, ki bo v tej sezoni zatresel mrežo za zdaj še nedotakljive Olimpije? Poslastica kroga med vodilnima ekipama prvenstva, ki sta nesrečno izpadli iz Evrope v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, se bo začela na Bonifiki ob 20.15. Zanimivo je, da je Riera zadnjo tekmo v bogati karieri odigral prav v dresu Kopra. Zdaj bo na Bonifiki, ki jo pozna zelo dobro, prvič iskal točke kot trener zmajev.

Petkova uvertura brez zadetkov

Tabor je pod vodstvom Dušana Kosića nanizal že štiri tekme brez poraza. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaška karavana se je ta konec tedna najprej ustavila v Domžalah, kjer igrajo domače tekme "brezdomci" Radomljani. Ti so se za uvod brez zadetkov razšli s Taborom brez zadetkov.

V tekmo so sicer bolje krenili nogometaši Tabora, ki so imeli v prvem polčasu kar nekaj lepih priložnosti, a gola niso dosegli. Anemični Radomljani, pri katerih zaradi bolezni ni bilo trenerja Nermina Bašića, so prvič nevarno zagrozili v 59. minuti, ko so si v enem napadu priigrali kar tri priložnosti, poskusi Madžida Šošića, Luke Cerarja in Nedima Hadžića pa so gostujoči obrabni igralci onemogočili v zadnjem hipu. V zadnjem delu tekme so Radomljani in Sežančani zaigrali zelo taktično in previdno, tekma pa se je tako končala brez zadetkov.

Krznarjev debi v 1. SNL, Matko se vrača v Ljudski vrt

Mariborčani so v četrtek pod vodstvom novega trenerja Damirja Krznarja prekinili niz šestih zaporednih porazov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nedelja bo v 1. SNL rezervirana za štajerski derbi. Čeprav sta Maribor in Celje načrtovala, da bosta v prestižni obračun v Ljudskem vrtu vstopila z višjih mest na lestvici, so skromni rezultati na začetku sezone naredili svoje. Zlasti pri vijolicah, ki so v zadnjem mesecu priredili navijačem ogromno razočaranj, izgubili kar šest tekem zapored, si otežili pot do evropske jeseni, v prvenstvu pa padli na sramotno zadnje mesto in za vodilno Olimpijo zaostali alarmantnih 12 točk.

Rezultatska kriza je s trenerskega položaja odnesla Radovana Karanovića. Nasledil ga je Hrvat Damir Krznar, za začetek z zdesetkano postavo, saj je manjkalo kar sedem kaznovanih oziroma poškodovanih igralcev, remiziral z romunskim prvakom Clujem (0:0) in napovedal, da bi lahko Maribor na povratni tekmi v domovini Drakule uresničil cilj ter se uvrstil v skupinski del evropskega tekmovanja.

Še pred gostovanjem v Romuniji pa čaka Mariborčane pomembna naloga v domačem prvenstvu, kjer želijo vijolice čim hitreje zapustiti dno lestvice in se zavihteti proti vrhu. V goste prihajajo Celjani, ki so v prejšnjem tednu končno dočakali prvo zmago v tej sezoni, s katero so si izbranci Romana Pilipčuka, med njimi je po novem tudi nekdanji vijol'čni bojevnik Aljoša Matko, povzdignili samozavest in napovedali boljše čase.

Prerojene Domžale pri zaskrbljeni Gorici

Gorica je prejšnji ponedeljek izgubila v Ljubljani z 0:2. To je bil že njen četrti zaporedni poraz. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Gorica, ki se je v tej sezoni že navadila nastopati ob ponedeljkih, bo pot iz krize, saj je nanizala štiri poraze (največ izmed vseh v 1. SNL), iskala na domači zelenici proti Domžalam. Miran Srebrnič je med tednom z veseljem sprejel Miroslava Iličića, hrvaškega legionarja, ki se v knežjem mestu ni naigral, vrtnicam pa bi bil lahko v veliko pomoč pri uresničitvi zadanega cilja, obstanka med elito.

Domžalčani prihajajo v Novo Gorico dobro razpoloženi. Zaporedni zmagi nad Bravom in Mariborom sta poskrbeli za dvig morale. Dvakratni državni prvaki so na lestvici skočili na tretje mesto, Simon Rožman pa je prepričan, da tisto najboljše šele prihaja, saj ekipe še ni pripravil na želeno raven, s katero se želi vključiti v boj za evropsko vozovnico.