Pestra nedelja se začenja v Spodnji Šiški in Sežani

Nedelja prinaša tri tekme 1. SNL. Ob 17.30 bo Bravo gostil Koper, Olimpija pa bo takrat na delu pri Taboru iz Sežane. Za konec kroga bo Mura ob 20.15 pričakala Domžale. V soboto je slovenski prvak Maribor s 3:2 premagal povratnico med prvoligaško druščino Gorico in tako prišel do prvih treh točk, saj so vijolice na uvodnem srečanju kar z 0:3 izgubile z Radomljami. Prav te so v petek odprle drugi krog slovenskega prvenstva, gostile do Celjane in remizirale z 1:1.

Danes se bodo predstavile vse tri slovenske ekipe, ki so čez teden nastopale v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Ob 17.30 bo vroče v Sežani, kjer bo domači Tabor pričakal Olimpijo. Ta je po številnih novih rošadah v pisarnah kluba v četrtek s kar 1:3 klonila na gostovanju v Romuniji pri ekipi Sepsi Sfantu Gheorghe. Varovanci Alberta Riere si bodo skušali rane zaceliti na prvoligaških zelenicah, kjer bodo druge tri točke v sezoni lovili proti Taboru. A čaka jih vse prej kot lahka naloga, saj bo Dušan Kosić s svojo četo zagotovo poskušal vse, da se pod prve točke v sezoni podpišejo tudi pri primorskem klubu, ki je novo sezono odprl s porazom proti Kopru.

Bravo v pričakovanju Kopra

Istočasno bo na delu Koper, ki bo gostoval pri Bravu. Koprčani so v prvem krogu z 2:1 odpravili Tabor, na prvi evropski preizkušnji v tej sezoni pa so slovenski pokalni zmagovalci morali priznati premoč Vaduzu. Svojo računico pa ima zagotovo tudi Bravo, pri katerem so odločeni, da se bodo po porazu proti Gorici v prvem krogu pokazali v drugačni luči in da bodo predvsem izkoristili priložnosti, ki so jih v prvem krogu zapravljali kot po tekočem traku.

Za konec pestro na Fazaneriji

Za konec drugega kroga prve lige se bosta na derbiju kroga pomerila Mura in Domžale. Prekmurci se bodo skušali pobrati po porazu v prvem krogu, ko jih je v Stožicah z 2:0 ugnala Olimpija. Bolje je šlo varovancem Damirja Čontale na evropskih zelenicah, kjer so si pred povratno tekmo v Murski Soboti na Irskem pri Saint Patrick's Athleticu priigrali solidno izhodišče (1:1). Prvi bodo prenovljeno prenovljeno zelenico Fazanerije v domačem prvenstvu preizkusili Domžalčani. Ti so v prvem krogu remizirali s Celjem, zdaj pa so odločeni, da proti Muri napadejo vse tri točke. Kdo bo na koncu bolj nasmejan?

Prvaki le do prve zmage, v Ljudskem vrtu padlo pet golov

Na edini sobotni teklmi sta se na Ljudskem vrtu pomerila Maribor in Gorica. Vijolični, ki so v prvem krogu doživeli presenetljiv poraz proti Radomljam (0:3) in v minulih treh tekmah na svoji zelenici sploh še niso dosegli gola, so danes zabnili tri, oziroma štiri, če štejemo še avtogol Roka Kronavetra in se veselili prve zmage v tej sezoni 1. SNL.

Rok Kronaveter je prispeval dve podaji, zabil pa tudi avtogol, a se z Mariborom veselil zmage s 3:2 nad Gorico. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Začelo se je sicer s šokom Etiena Velikonje v 17. minuti, nato so domači prevzeli vajeti igre v svoje roke. Od zaostanka do vodstva so prišli že v prvem polčasu, ko sta zadela Roko Baturina (20. minuta) in Nino Žugelj (45+1), s prvencem v mariborskem dresu, po odmoru pa so domači nadaljevali z agresivno igro in v 53. minuti po zadetku Ivana Brnića vodili že s 3:1.



Končni izid tekme je v 60. minuti postavil Kronaveter z avtogolom. Kronaveter je bil sicer podajalec pri prvem in tretjem golu Maribora.

Radomljani in Celjani so se razšli z remijem. Foto: Vid Ponikvar

Radomljani in Celjani remizirali

Drugi krog prvoligaškega plesa sta v petek odprla Radomlje in Celje. Radomljani so se podpisali pod največje presenečenje prvega kroga, potem ko so kar s 3:0 zmagali v gosteh pri Mariboru, a tokrat so bile v Športnem parku v Domžalah v podrejenem položaju. Nogometaši iz Knežjega mesta so bili napadalnejši, domača obramba pa se jim je dobro upirala vse do 53. minute, ko je mrežo Emila Velića zatresel 24-letni hrvaški napadalec Tin Matić, ki je dobro izkoristil podajo Nigerijca Chukwubuikema Ikwuemesija. A Celjani so vendarle ostali brez treh točk, v 90. minuti sta namreč Ivan Ćalušić (podajalec) in Rok Jazbec (strelec) poskrbela za izenačenje in delitev točk. Radomlje tako s štirimi točkami ostajajo vodilno moštvo lige.

1. SNL, 2. krog: Petek, 22. julij:

Radomlje : Celje 1:1 (0:0)

Jazbec 90.; Matić 53. Sobota, 23. julij:

Maribor : Gorica 3:2 (2:1)

Baturina 20., Žugelj 45+1, Brnić 53.; Velikonja 17., Kronaveter 60./a.g. Nedelja, 24. julij:

17.30 Bravo - Koper

17.30 Tabor Sežana - Olimpija

20.15 Mura - Domžale

Lestvica: 1. Radomlje 2 tekmi - 4 točke

2. Gorica 2 - 3

3. Olimpija 1 - 3

4. Koper 1 - 3

5. Maribor 2 - 3

6. Celje 2 - 2

7. Domžale 1 - 1

8. Tabor Sežana 1 - 0

9. Mura 1 - 0

10. Bravo 1 - 0