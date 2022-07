Za uvod na delu presenečenje uvoda sezone, Karanović ne želi ponoviti napake

Danes bosta z obračunom v Domžalah 2. krog 1. SNL odprla Radomlje in Celje. Ranjeni branilec naslova Maribor bo prve točke v sezoni iskal v soboto proti povratniku v prvo ligo Gorici. V nedeljo bo Bravo gostil Koper, Olimpija bo na delu pri Taboru iz Sežane, za konec kroga pa se bosta v nedeljsko zvečer udarila še Mura in Domžale.

Začetek v Domžalah

Drugi krog prvoligaškega plesa bosta že danes odprla Radomlje in Celje. Radomljani so se podpisali pod največje presenečenje prvega kroga, potem ko so kar s 3:0 zmagali v gosteh pri Mariboru. Radomlje so s tremi točkami in najvišjo razliko v zadetkih trenutno tudi vodilna ekipa lige. Na drugi strani so Celjani poleti v svoje vrste pripeljali lepo število nogometašev, Simona Rožmana je na klopi nasledil Roman Pilipčuk. Če gre sklepati po kadrovanju, bodo grofje tudi v letošnji sezoni med ekipami, ki napadajo zgornji del lestvice. Celjski nogometaši so sezono odprli z remijem z Domžalami, proti Radomljam pa se bodo skušali vpisati pod prvi zadetek v novi sezoni.

Karanović si ne želi ponoviti napake s prve tekme v sezoni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Edina sobotna tekma bo odigrana v Ljudskem vrtu, kjer domači nogometaši na treh tekmah v tej sezoni še niso dosegli zadetka. Vijoličasti so na začetku sezone na prvo mesto znova postavili Evropo, dogajanje na domačih tleh pa se je znašlo v ozadju. V prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov se je Štajercem takšno razmišljanje obrestovalo, nato pa so doživeli hladno prho, ko so se Radomljam v uvodnem prvenstvenem krogu po robu postavili z rezervno zasedbo – in vpisali visok poraz. Sredi tedna so v drugem krogu kvalifikacij proti Šerifu iztržili remi, pred povratno tekmo pa gostijo novinca med elito.

"Najprej moramo opraviti tekmo z Gorico, trenutno smo popolnoma osredotočeni na sobotni izziv. Upam, da ne bo večjih posledic v obliki poškodb. O Sheriffu in povratni tekmi bomo razmišljali od nedelje," je po evropski preizkušnji dejal trener Maribora Radovan Karanović, ki je prevzel krivdo po porazu z Radomljani, na kateri je zamenjal celotno postavo štajerske ekipe v primerjavi z evropsko preizkušnjo.

Za manjše presenečenje pa je takoj ob začetku sezone poskrbel tudi novinec med elito, Gorica, ki je ugnala Bravo. Po previdnem uvodu so varovanci Mirana Srebrniča ubrali pogumnejši pristop, povedli, nato pa proti desetglavi gostujoči zasedbi potrpežljivo čakali na svoje priložnosti. V sodnikovem dodatku je končni izid postavil Vekić in sinje modri so se veselili pomembnih treh točk.

Koper na gostovanju v Ljubljani

V nedeljskih terminih se bodo predstavile vse tri slovenske ekipe, ki so čez teden nastopale v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Najprej bo na delu Koper, ki bo gostoval pri Bravu. Koprčani so v prvem krogu z 2:1 odpravili Tabor, na prvi evropski preizkušnji v tej sezoni pa so slovenski pokalni zmagovalci morali priznati premoč Vaduzu. Svojo računico pa ima zagotovo tudi Bravo, pri katerem so odločeni, da se bodo po porazu proti Gorici v prvem krogu pokazali v drugačni luči in da bodo predvsem izkoristili priložnosti, ki so jih v prvem krogu zapravljali kot po tekočem traku.

Bravo bo gostil Koper. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija po porazu v Evropi v Sežani

Istočasno kot v Ljubljani pa bo vroče tudi v Sežani, kjer bo domači Tabor pričakal Olimpijo. Ta je po številnih novih rošadah v pisarnah kluba v četrtek s kar 1:3 klonila na gostovanju v Romuniji pri ekipi Sepsi Sfantu Gheorghe. Varovanci Alberta Riere si bodo skušali rane zaceliti na prvoligaških zelenicah, kjer bodo druge tri točke v sezoni lovili proti Taboru. A čaka jih vse prej kot lahka naloga, saj bo Dušan Kosić s svojo četo zagotovo poskušal vse, da se pod prve točke v sezoni podpišejo tudi pri primorskem klubu, ki je novo sezono odprl s porazom proti Kopru.

Za konec pestro na Fazaneriji

Za konec drugega kroga prve lige se bosta na derbiju kroga pomerila Mura in Domžale. Prekmurci se bodo skušali pobrati po porazu v prvem krogu, ko jih je v Stožicah z 2:0 ugnala Olimpija. Bolje je šlo varovancem Damirja Čontale na evropskih zelenicah, kjer so si pred povratno tekmo v Murski Soboti na Irskem pri Saint Patrick's Athleticu priigrali solidno izhodišče (1:1). Prvi bodo prenovljeno prenovljeno zelenico Fazanerije v domačem prvenstvu preizkusili Domžalčani. Ti so v prvem krogu remizirali s Celjem, zdaj pa so odločeni, da proti Muri napadejo vse tri točke. Kdo bo na koncu bolj nasmejan?

1. SNL, 2. krog: Petek, 22. julij:

20.15 Radomlje - Celje Sobota, 23. julij:

20.15 Maribor - Gorica Nedelja, 24. julij:

17.30 Bravo - Koper

17.30 Tabor Sežana - Olimpija

20.15 Mura - Domžale

Lestvica: 1. Radomlje 1 tekma - 3 točke

2. Gorica 1 - 3

3. Olimpija 1 - 3

4. Koper 1 - 3

5. Domžale 1 - 1

6. Celje 1 - 1

7. Tabor Sežana 1 - 0

8. Mura 1 - 0

9. Bravo 1 - 0

10. Maribor 1 - 0