Maribor predzadnjim zabil sedem golov, hat-trick Vipotnika

Vzporedno s svetovnim prvenstvom se na slovenskih zelenicah nadaljuje državno prvenstvo. Prvoligaški klubi so vstopili v drugo polovico tekmovanja. Maribor, ki je v prejšnjih treh krogih zabil 12 golov, jih je v 19. krogu kar sedem (skupaj pa to sezono že 43). Za zmago nad Radomljami s 7:0 je hat-trick dosegel Žan Vipotnik. V Novi Gorici sta se Gorica in Bravo razšla brez zmagovalca in brez golov. V sredo se bo o točkah odločalo v Kopru in Domžalah, derbi 19. kroga pa bo v četrtek v Stožicah, kjer bo vodilna Olimpija pričakala tretjeuvrščeno Muro.