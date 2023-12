Celjska nogometna pravljica lahko danes postane še lepša

1. SNL, 17. krog (prestavljeni tekmi):

Sobota, 16. december:

Napočil je čas za zadnje dejanje jesenskega dela, v katerem so se najbolj izkazali Celjani, najmanj pa nogometaši Rogaške. Ob 13. uri se bo v Rogaški Slatini začel prestavljeni derbi začelja 17. kroga. V začetku decembra je njegovo izvedbo v zdraviliškem mestu preprečila narava (dež), danes pa v tem delu Slovenije vladajo prijetnejše razmere, tako da se bosta ''štajerska soseda'', ki sta v prejšnji sezoni kraljevala v drugi ligi, spopadla za točke.

Rogaška je v prejšnji sezoni v drugi ligi prehitela Aluminij, v tej sezoni bodo Kidričani po jesenskem delu pred črno-belimi. Vprašanje, ki se poraja, je le, kakšna bo razlika v točkah? Foto: Grega Valančič/Sportida

Se bo nadaljevala zanimiva tradicija? Že v prejšnji sezoni sta drug drugega premagovala v gosteh. Tako je bilo tudi v tej sezoni, ko so varovanci Oskarja Drobneta 16. septembra zmagali v Kidričevem z 2:1 in se v sedmem nastopu v krstni prvoligaški sezoni razveselili prve zmage. Zadnjeuvrščena Rogaška bi se z današnjo zmago približala Aluminiju na vsega točko zaostanka, po drugi strani bi si lahko izbranci Roberta Pevnika z uspehom v Rogaški Slatini še kako olepšali božično-novoletne praznike. Prezimili bi namreč na osmem mestu, prehiteli Radomlje in Rogaški ušli na kar +7.

Celjani lahko pobegnejo Olimpiji na +10

Damir Krznar bo s Celjani prezimil na vodilnem položaju. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Ravno tolikšna je za zdaj prednost vodilnega Celja pred najbližjo zasledovalko Olimpijo. Knežje mesto ima jesenskega prvaka. Klub, ki si za slovenske razmere lahko v finančnem smislu privošči marsikaj, je zbral največ točk. S tem je začel Albert Riera, uspešno bero točk je nadaljeval Damir Krznar. Hrvat je razen domačega poraza z Olimpijo in izpada v pokalu v Lendavi s Celjani preskakoval vse ovire. V prvenstvu je nanizal štiri zmage, prednost pred zasledovalci se viša.

Če bi danes na srečanju 17. kroga, ki je bil v začetku decembra odigran le 30 minut, nato ga je sodnik Matej Jug zaradi močnega sneženja in neregularnih razmer prekinil, vzel mero še Koprčanom, bi se lahko Celjani pohvalili s kraljevsko prednostjo pred tekmeci. Jesenski del bi zaključili z desetimi točkami naskoka pred Olimpijo, kar 17 točk pred Koprom ter 18 pred Mariborom in Bravom. To bi bilo izjemno izhodišče pred nadaljevanjem, v katerem bi se vloga Celjanov kot prvih favoritov za osvojitev naslova le še okrepila.

Safet Hadžić kot prvi trener Kopra ni osvojil veliko točk. Lahko v sklepnem dejanju jesenskega dela preseneti Celjane? Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Danes bo Koprčane najverjetneje zadnjič vodil Safet Hadžić, ki je na vročem stolčku Primorcev nasledil Zorana Zeljkovića, skušal slediti njegovi poti, a rezultatsko ni bil kaj prida uspešen. Koprčani so na lestvici padli na tretje mesto, ostali bodo še brez najboljšega igralca Maksa Barišića, ki bo kariero nadaljeval v Ljudskem vrtu. Koper čaka na zmago nad Celjem že pet tekem, nazadnje jo je dosegel 10. aprila 2022 (3:1).

Kdo lahko igra, kdo pa ne?

Celjani so v 1. SNL nanizali štiri zmage z razliko v zadetkih 10:1. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Tako bo danes v knežjem mestu, kjer bodo lahko navijači Celja zaploskali jesenskim prvakom, potekala nenavadna tekma. Prvi polčas bo trajal le 15 minut, trenerja lahko na novo sestavita enajsterico. Ne smejo pa igralci, ki so bili v 30. minuti prekinjene tekme na igrišču, postati rezervni igralci. Po drugi strani lahko stratega v zapisnik uvrstita igralce, ki na prekinjeni tekmi niso bili v kadru.

Ko sta pred dvema tednoma Celje in Koper odigrala 30 minut v zasneženem knežjem mestu, so bili na zelenici pri Celju Rozman, Karničnik, Vuklišević, Zec, Nemanić, Svetlin, Zabukovnik, Dulca, Kouter, Mačak in Edmilson, pri Kopru pa Koprivec (v prvi minuti je zamenjal Štrasbergerja, ki tako danes ne sme kandidirati za srečanje), Palčič, Mittendorfer, Tepšić, Pavlović, Orazov, Omladič, Groznica, Vešner Tičić, Osuji in Nkada. Zaradi kazni Koprčani ne smejo računati na Ahmeda Ankraha in Nardina Mulahusejnovića. Srečanje se bo nadaljevalo ob 15. uri.

Če se bo nadaljeval trend ...

Nogometaši Celja so dosegli največji uspeh v zgodovini kluba leta 2020, ko so postali državni prvaki. V tej sezoni bi lahko ponovili podvig. Statistika sporoča, da je šest od desetih jesenskih prvakov v zadnjem desetletju na koncu tudi osvojilo "kanto", kar je ohrabrujoč podatek za Celjane. Še bolj jim je lahko všeč ta, da sta jesenska prvaka v zadnjih dveh sezonah šla uspešno do konca in postala državna prvaka.

Sezona Jesenski prvak Državni prvak 2022/23 Olimpija Olimpija 2021/22 Maribor Maribor 2020/21 Maribor Mura 2019/20 Olimpija Celje 2018/19 Maribor Maribor 2017/18 Maribor Olimpija 2016/17 Maribor Maribor 2015/16 Olimpija Olimpija 2014/15 Domžale Maribor 2013/14 Maribor Maribor

Lestvica: