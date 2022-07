Znan datum in proračun olimpijskih iger 2028

Do poletnih olimpijskih iger 2028 v Los Angelesu je še šest let.

Do poletnih olimpijskih iger 2028 v Los Angelesu je še šest let, organizatorji pa so določili datume za ta največji športni dogodek, ki bo potekal v južni Kaliforniji. Igre bodo od 14. do 30. julija 2028, je na novinarski konferenci potrdil župan Eric Garcetti.