Američanke z golom Alex Morgan do zmage in OI 2024

Nogometašice ZDA so zmagovalke prvenstva Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Svetovne prvakinje Američanke so v finalu v mehiškem Monterreyu z 1:0 premagale olimpijske prvakinje Kanadčanke, zmaga pa jim je prinesla tudi neposredno uvrstitev na olimpijski turnir v Parizu 2024.

Odločilni gol za zmago in olimpijski nastop je reprezentanci ZDA prinesla Alex Morgan, ki je v 78. minuti tekme zadela z bele točke.

Z zmago so se Američanke svojim severnim tekmicam obenem maščevale tudi za lanski olimpijski poraz v polfinalu na igrah Tokio 2020.

Na turnirju so si vse štiri polfinalistke že priigrale tudi nastop na svetovnem prvenstvu 2023 v Avstraliji in na Novi Zelandiji - ob ZDA in Kanadi še Kostarika in Jamajka.

