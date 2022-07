Švedinje in Nizozemke z visokima zmagama v četrtfinale EP

Nogometašice švedske in nizozemske reprezentance so v tretjem krogu skupine C dosegle visoki zmagi ter se zanesljivo uvrstile v četrtfinale evropskega prvenstva v Angliji. Švedinje so v bližini Manchestra brez težav s 5:0 odpravile Portugalke, Nizozemke pa so bile v Sheffieldu s 4:1 boljše od Švicark.

Švedinje so v tekmo bolje krenile in so napadale od samega začetka. Uvodno premoč so izkoristile v 21. minuti, ko so povedle prek Filippe Angeldal. Petindvajsetletna nogometašica Manchester Cityja je v 45. minuti povišala prednost rumeno-modrih.

Še pred odmorom so Švedinje odpravile vse dvome o zmagovalcu. V sedem minut dolgem podaljšku zaradi poškodbe Portugalke Joane Marchao je avtogol dosegla Carole Costa in Švedska je na odmor odšla z visoko prednostjo treh zadetkov.

Tudi v drugem polčasu se Švedinje niso zaustavljale. V 54. minuti je enajstmetrovko izkoristila Kosovare Asllani. Piko na i je v sodnikovem podaljšku postavila igralka Arsenala Stina Blackstenius.

Nizozemke so ugnale Švicarke. Foto: Reuters

Tudi Nizozemke so na koncu slavile visoko zmago, a po prvem polčasu ni delovalo tako. Izenačen prvi del, ki ni ponudil nič preveč zanimivega, se je končal brez zadetkov.

Se pa je zato drugi polčas začel precej bolj eksplozivno in se v tem stilu tudi nadaljeval. Le nekaj minut po začetku drugega dela so po avtogolu Ana-Marie Crnogorčević do vodstva prišle Nizozemke. Toda Švicarke so štiri minute zatem prišle do izenačenja, ko je zadela Geraldine Reuteler.

Nizozemke so bile v drugem polčasu boljše, a so tudi Švicarke imele svoje priložnosti za vodstvo. Po kar nekaj zapravljenih priložnostih, so Nizozemke le prišle do vodstva. V 84. minuti je zadetek dosegla igralka Ajaxa Romee Leuchter. Ob koncu rednega dela je prednost Nizozemk povečala njena klubska soigralka Victoria Pelova, ko je bil gol po dolgem posredovanju VAR-a le priznan. V sodnikovem podaljšku je Leuchter zadela še drugič in tako postavila končni rezultat.

Nizozemske nogometašice bodo v četrtfinalu igrale proti Franciji, ki je po dveh zmagah že zmagovalka skupine D, medtem ko morajo Švedinje na tekmice počakati do jutri, saj bodo igrale proti drugouvrščeni ekipi te skupine. Preostala četrtfinalna para sta še Anglija - Španija in Nemčija - Avstrija.

Nemške nogometašice do tretje zmage, Španke med osem na EP

Že v soboto so nemške nogometašice dosegle tretjo zmago v skupinskem delu evropskega prvenstva v Angliji in se zanesljivo prebile v četrtfinale. Po zmagah nad Dankami in Špankami so danes na stadionu MK v Milton Keynesu na kolena položile še Finke s 3:0. Na drugem dvoboju v skupini B v Londonu so Španke ugnale Danke z 1:0 in se prebile med osem.

Nemke so s 3:0 odpravile Finsko. Foto: Guliverimage

Osemkratne evropske prvakinje iz Nemčije so po zmagah nad Dankami s 4:0 in Špankami z 2:0 danes opravile še s Finkami. Za "elf" so na današnji tekmi zadele Sophia Kleinherne (40.), Alexandra Popp (48.) in Nicole Anyomi (63.).

V odločilnem dvoboju za drugo mesto v tej skupini so bile Španke v Londonu boljše od Dank, edini gol je v izdihljajih tekme - v prvi minuti sodnikovega podaljška - dosegla Marta Cardona.

Iz skupine A so se v četrtfinale že prebile Angležinje in Avstrijke, iz skupine D pa po dveh tekmah tudi Francozinje.

Nedeljska para skupine C sta Švedska - Portugalska in Švica - Nizozemska, ponedeljkova skupine D pa Islandija - Francija in Italija - Belgija.