Po Angležinjah in Nemkah ekspresno v četrtfinale še Francozinje

Po Angležinjah in Nemkah so si že po drugem krogu četrtfinale evropskega prvenstva priigrale še nogometašice Francije. V skupini D so svojo drugo zmago dosegle proti Belgiji (2:1). Italijanke so še brez zmage.

Nogometašice Anglije so v drugem krogu na domačem evropskem prvenstvu v nogometu premagale Norveško kar z 8:0 (6:0) in si z drugo zmago že priigrale četrtfinale ter potrdile prvo mesto v skupini A. V skupini B pa po drugem krogu s polnim izkupičkom šestih točk vodi Nemčija, ki je z 2:0 premagala Španijo.

Osem golov Angležinj. Foto: Reuters Na razprodanem stadionu Brighton & Hove Community Stadium so za domače pred 28.500 gledalci zadele Beth Mead (34., 38., 81. minuta), Ellen White (29.,41.), Georgia Stanway (12., 11-m), Lauren Hemp (15.) in Alessia Russo (66.), ki je v igro vstopila v drugem delu. Angležinje so dosegle tudi najvišjo zmago na evropskem prvenstvu. Pred tem so leta 2017 na Nizozemskem najvišje ugnale Škotsko kar s 6:0.

Reprezentanci Nizozemske in Švedske sta upravičili vlogo favoritinj in zabeležili pomembni, a težko prigarani zmagi v skupini C. Branilke naslova so s 3:2 ugnale Portugalsko, Švedinje pa so ugnale Švico z 2:1. Nizozemkam in Švedinjam se nasmiha uvrstitev v izločilne boje, saj imajo na vrhu lestvice skupine C po štiri točke. Švica in Portugalska imata po točko.

Francozinje, tekmice Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, so z golom Kadidiatou Diani povedle že v šesti minuti, kar je napovedovalo, da bi Belgija lahko doživela podobno usodo kot Italija v prvem krogu, ko je že po prvem polčasu zaostajala z 0:5. Belgijke so bile v povsem podrejenem položaju, toda tekmice so bile neučinkovite, za kar je sledila kazen. S svojim edinim strelom v prvem delu so prek Janice Cayman Belgijke izenačile, toda že pet minut pozneje je Griedge Mbock favoritinje spet vrnila v vodstvo.

Na prvi četrtkovi tekmi je bila Italija boljši tekmec od Islandk, toda to ni dokazala z izidom. Tekma se je končala brez zmagovalca. Francija ima šest točk, Islandija, ki se bo v zadnjem krogu v boju za drugo mesto in napredovanje v izločilne boje pomerila prav s Francozinjami, ima dve, Belgija in Italija pa po eno.