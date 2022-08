Levinje napolnile londonski Trafalgar in pokazale pokal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški navijači so takole pozdravili njihove šampionke na Trafalgarskem trgu. Foto: Reuters

Angleške nogometašice so se v ponedeljek v središču Londona zabavale pred tisoči navdušenih oboževalcev, potem ko so osvojile prvo veliko lovoriko v državi od leta 1966, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Množica 7000 navijačev se je zbrala na trgu Trafalgar, z navdušenjem so sprejeli nogometašice, ki so po trgu ponosno nosile pokal. Njihov slogan je namreč It's coming home! ali Prihaja domov!

Na londonskem stadionu Wembley se je v nedeljo zbrala rekordna množica gledalcev, kar 87.192 jih je bilo. Poleg tega pa so iz britanskega BBC sporočili, da si je tekmo ogledalo več kot 23 milijonov ljudi.

"Želele smo prispevati k naši zgodovini zmagovanja, in to smo tudi storile," je povedala angleška kapetanka Leah Williamson množici, ki je na trgu mahala z zastavami, in dodala: "Zabava se ne bo končala."

Angleška nogometna reprezentanca je prvič v zgodovini postala ženski evropski prvak, potem ko je v finalu 13. evropskega prvenstva na Wembleyju v Londonu po podaljšku premagala Nemčijo z 2:1 (0:0, 1:1).

Leta 1966 so na svetovnem prvenstvu v nogometu nogometaši Anglije prav tako po podaljšku premagali reprezentanco Nemčije na domačih tleh.