Pokal prihaja domov. Kar ni uspelo moškim, je ženskam!

Angleški ljubitelji nogometa že desetletja govorijo, da "prihaja domov", a angleška moška nogometna reprezentanca ni še nikoli osvojila naslova evropskega prvenstva. Najboljši so bili leta 2021, evropski podprvaki. Je pa to zdaj uspelo njihovi ženski reprezentanci. Anglija, domovina nogometa, je prvič evropski prvak v ženskem nogometu.

Ne le na Wembleyju, slavje se dogaja tudi na londonskih ulicah, kjer so finale spremljali na velikih ekranih. Foto: Reuters Anglija je v četrtfinalu po podaljšku izločila Španijo z 2:1, v polfinalu pa Švedsko s 4:0. Nemčija pa je v četrtfinalu z 2:0 odpravila Avstrijo, v polfinalu pa z 2:1 Francijo. Nato je sledil finale. Ella Ann Toone je v 62. minuti zadela za vodstvo Anglije, a je v 79. minuti Lina Magull poskrbela za izenačenje in podaljšek. Ritem je padel, dekleta so bila že utrujena, nato pa vendarle gol v 111. minuti. Zadela je Chloe Kelly in poln Wembley je eksplodiral od navdušenja. Pokal in kolajne sta Angležinjam podelila princ William in predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Razprodan Wembley s skoraj 90.000 gledalci, kar je rekord finala tako za ženska kot moška evropska prvenstva, je na primeren način zabeležil zaključek prvenstva, ki se je vpisalo med rekorderje, kar zadeva tovrstne ženske turnirje, saj si je tekme skupno ogledalo več kot dvakrat toliko ljudi (krepko več kot 500.000), kot je bil prejšnji rekord z zadnjega prvenstva pred petimi leti na Nizozemskem (240.055).

Levinje, kot pravijo domači vrsti na Otoku, so do naslova prišle zasluženo, na turnirju so dosegle največ, 22, golov, prejele pa le dva.

Aleksander Čeferin je pred finalno tekmo evropskega prvenstva napovedal povečanje denarnega vložka v nogomet za ženske. "Moramo razviti igro nogometašic na isto raven kot je za nogometaše. Če pa želimo izboljšati tehnično raven, moramo vložiti več denarja v nogomet za ženske." Nad izvedbo in obiskom prvenstva v Angliji je navdušen. "To ni presenečenje, videli smo zelo kvalitetne igre. Presenečenje je, da je bila raven nogometa igralk in ekip tako zelo visoka."

Kako se je razpletal veliki finale

Trenutek, ko je Chloe Kelly zadela za naslov evropskih prvakinj. Foto: Reuters

Nemčija je sicer že na ogrevanju doživela hud udarec, saj je zaradi poškodbe turnir predčasno končala skupaj z Beth Mead prva strelka turnirja, kapetanka Alexandra Popp. Je bila pa nemška vrsta v 26. minuti blizu zadetku, ko so dotlej sicer boljše Angležinje tudi z nekoliko sreče rešile kočljiv položaj na golovi črti. Nemke so v drugi polovici polčasa zaigrale bolje, toda Ellen White je na drugo strani v 39. minuti imela lepo priložnost, a sprožila čez gol.

Chloe Kelly Foto: Reuters Po odmoru so Nemke zaigrale odločneje, prišle kmalu tudi do lepe priložnosti, tudi pozneje je morala nekajkrat posredovati domača vratarka Mary Earps, v 62. minuti pa je domače navijače razveselila Ella Toone, ki je unovčila dolgo podajo in na koncu dvignila žogo čez nemško vratarko za 1:0. Nemke so kmalu zatem zadele vratnico prek Line Magull, prav ta pa je nato v 79. minuti izid poravnala. Nemčija je bila v tem delu odločnejša, napadalnejša, v končnici pa je imela svoje prebliske tudi domača vrsta, toda ostalo je pri 1:1, tako da je sledil podaljšek.

V tem je Chloe Kelly v 110. minuti Angliji priigrala novo prednost, potem ko se je po kotu pred vrati dobro zagradila in iz bližine zadela za 2:1 ter svoji reprezentanci zagotovila tako želeno zmago.

Vse evropske prvakinje v nogometu:



1984 Švedska

1987 Norveška

1989 Nemčija

1991 Nemčija

1993 Norveška

1995 Nemčija

1997 Nemčija

2001 Nemčija

2005 Nemčija

2009 Nemčija

2013 Nemčija

2017 Nizozemska

2022 Anglija