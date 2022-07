Zgodovinski podvig Francozinj, ki so izločile branilke naslova

Francozinje so se prvič v zgodovini uvrstile v polfinale. Izločile so branilke naslova Nizozemke.

Francozinje so se prvič v zgodovini uvrstile v polfinale. Izločile so branilke naslova Nizozemke. Foto: Guliverimage

Francoske nogometašice so se prvič v zgodovini uvrstile v polfinale evropskega prvenstva, potem ko so v četrtfinalu po podaljšku premagale branilke naslova Nizozemke z 1:0. Odločilni zadetek je v 102. minuti z bele točke dosegla Eve Perisset. V polfinalu jih čakajo Nemke, ki so izločile Avstrijo. V drugem polfinalu se bosta srečali Anglija in Švedska.

Nizozemke so sicer igrale brez poškodovane Lieke Martens, ki je bila na euru 2017 izbrana za najboljšo igralko turnirja in je popeljala oranje do zmage.

Francozinje se bodo v polfinalu 27. julija pomerile z Nemkami, v drugem polfinalu pa se bosta dan prej za finalno vstopnico "udarili" reprezentanci domače Anglije in Švedske. Finale bo 31. julija v Londonu na slovitem Wembleyju

Švedinje upravičile vlogo favoritinj

Skandinavke so bile v Leighu izrazite favoritinje četrtfinalnega obračuna z Belgijkami. Zakaj, so na igrišču pokazale, saj so bile precej boljše tekmice. Praktično se je igralo samo na en gol, toda Švedinje so pokazale veliko neučinkovitost. Zapravile so številne priložnosti, na belgijskih vratih je blestela Nicky Evrard, Švedinje so zbrale kar 31 strelov na gol, Belgijke le tri.

Ko je že kazalo, da bodo morali zmagovalce odločiti podaljški, pa so bile švedske muke vendarle poplačane, v drugi minuti sodniškega dodatka je po kotu in gneči v kazenskem prostoru tekmo odločila Linda Brigitta Sembrant.

Nemke premagale Avstrijo

Ženska nogometna reprezentanca Nemčije je v četrtfinalu v Brentfordu z 2:0 (1:0) premagala Avstrijo, s tem pa ostajajo tudi edina reprezentanca, ki na prvenstvu ni prejela gola. Nemke, ki se bodo v polfinalu merili z zmagovalkami dvoboja med Francijo in Nizozemsko, so bile na igrišču boljše tekmice, čeprav bi se lahko končalo tudi drugače. Obe ekipi sta zapravili veliko priložnosti, kar petkrat na tekmi se je tresel okvir vrat. Trikrat so ga zadele Avstrijke, dvakrat pa Nemke. Gola sta dosegli Lina Magull v 25. in Alexandra Popp v 90. minuti.

Angležinje razveselile domače navijače

Že v sredo se je v polfinale zavihtela Anglija. Prvi polčas med gostiteljico in Španijo se je končal brez zadetkov. Španke pa so na tekmi prve povedle, ko je v 54. minuti zadela Esther Gonzalez. Šest minut za tem je za gostiteljice izenačila Ella Toone. Tekmo pa je odločila Georgie Stanway, ki je v 96. minuti zadela za domačo zmago.

Slavje Angležinj, ki so v četrtfinalu izločile Španke. Foto: Reuters

Španke so bile sicer prve favoritinje prvenstva, nato pa se je njihova prva igralka, najboljša nogometašica na svetu Španka Alexia Putellas hudo poškodovala na enem zadnjih treningov pred eurom. Dobitnica zlate žoge za najboljšo igralko na svetu si je poškodovala križne kolenske vezi, po operaciji bo z igrišč odsotna od deset do 12 mesecev.

Španska vrsta je pred eurom ostala tudi brez druge najboljše igralke na svetu po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in prve strelke reprezentance Jennifer Hermoso, ki se je poškodovala na začetku priprav.