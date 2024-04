Med ruševinami antične Olimpije v Grčiji so danes s posebno slovesnostjo prižgali olimpijski ogenj pred 101 dan dolgo potjo do prizorišča iger v Parizu. Zaradi oblačnega neba ognja niso prižgali s sončnimi žarki, kot narekuje starodavna tradicija, temveč z rezervnim plamenom, ki so ga shranili po ponedeljkovi generalki.

V posebnem ritualu na ruševinah Herinega templja so igralke v vlogah starodavnih svečenic s pomočjo posebnega zrcala skušale prižgati ogenj na kraju, kjer so se pred natanko 2800 leti rodile olimpijske igre. A so oblaki prekrili sonce in nekoliko skalili načrte. Slovesen prižig olimpijskega ognja so spremljali najvišji predstavniki oziroma predstavnice obeh držav. Slovesnosti so se udeležile grška predsednica Katerina Sakelaropulu, francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera in pariška županja Anne Hidalgo. Ameriška mezzosopranistka Joyce DiDonato je zapela olimpijsko himno. Navzoč je bil tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach.

"V teh težkih časih, ko se stopnjujejo vojne in konflikti, je ljudem dovolj sovraštva," je dejal v kratkem govoru v Olimpiji.

"V naših srcih hrepenimo po nečem, kar nas združuje, nečemu, kar nam daje upanje. Olimpijski ogenj, ki ga prižigamo danes, simbolizira to upanje," je še zagotovil Nemec.

Foto: Reuters

600 nosilcev na 11-dnevni grški poti

Med 11-dnevno štafeto na grških tleh bo približno 600 nosilcev plamena poneslo ogenj na razdalji 5000 kilometrov skozi 41 občin. Plamen bo potoval čez sedem grških otokov, deset arheoloških najdišč in se ustavil tudi na Akropoli, glavni znamenitosti Aten, kjer bo prenočil ob Partenonu.

Olimpijski ogenj bodo pariškim organizatorjem predali v grškem pristanišču Pirej, kjer bodo plamen 26. aprila vkrcali na trijambornico Belem. Jadrnica, ki so jo splovili le nekaj tednov po prvih igrah moderne dobe leta 1896 v Atenah, bo po načrtih 8. maja prispela v sredozemsko pristanišče Marseille na jugovzhodu Francije.

Deset tisoč nosilcev bakle bo nato poneslo ogenj čez 64 francoskih ozemelj.

Na svojem 12.000 kilometrov dolgem potovanju po celinski Franciji in čezmorskih francoskih ozemljih v Karibih, Indijskem oceanu in Tihem oceanu bo plamenica potovala skozi 400 mest in desetine turističnih znamenitosti.

Foto: Reuters

Osrednji del otvoritvene slovesnosti olimpijskih iger v Parizu bo 26. julija. Slovesnost naj bi potekala na reki Seni. Če se bo uresničil prvotni scenarij, slovesnost ob začetku OI prvič ne bo potekala na osrednjem stadionu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v ponedeljek prvič javno omenil možnost prestavitve slovesnosti z reke Sene v primeru varnostne grožnje. Macron je dejal, da bi namesto ekip, ki plujejo po Seni na čolnih, lahko slovesnost omejili na trg Trocadero nasproti Eifflovega stolpa ali celo prestavili na Stade de France.

Olimpijski ogenj spominja na prvotne olimpijske igre v antični Grčiji, ko je ves čas iger gorel sveti ogenj. Tradicijo so obudili leta 1936 za igre, ki so potekale v takratni nacistični Nemčiji.

Foto: Reuters