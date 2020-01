Za konec ZOI mladih še ena uvrstitev blizu stopničk

V Lozani se bodo zvečer končale 3. zimske olimpijske igre mladih športnikov v starosti do 18 let, na katerih se je v dveh tednih dogajanja zbralo 1872 mladih tekmovalcev iz 79 držav. Med njimi se je merilo tudi 39 mladih slovenskih športnikov. Slovenci so za konec iger osvojili peto mesto v premierni mešani ekipni tekmi v nordijski kombinaciji.

Lozana je upravičila sloves olimpijske prestolnice sveta in je mladim športnikom iz vsega sveta zagotovila vzdušje pravih, velikih olimpijskih iger. Mladi športniki so tekmovali, a v ospredju ni bilo tekmovanje, temveč tudi druženje, spoznavanje novih prijateljev, spoznavanje olimpijskih vrednot, med katerimi je na prvem mestu sodelovanje, spoštovanje drugačnosti ter poštene športne igre.

Predsednik MOK zadovoljen

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, ki uraduje prav v novi Olimpijski hiši v Lozani, je bil ob koncu iger zelo zadovoljen. Igre so se znova z drugačnim, mladostnim, bolj sproščenim pristopom, izkazale kot odlična generalka in popotnica mladim športnikom za velike igre in tekmovanja ter izhodišče za prehod iz mladinskih v članske vrste.

Večina je prvič doživela, kako je nastopiti in tekmovati na veliki mednarodni sceni, se sprehoditi skozi mešano cono ter odgovarjati na novinarska vprašanja, biti v soju televizijskih in fotografskih kamer, kako je v olimpijski vasi.

Igre mladih pa so tudi laboratorij, eksperimentalni laboratorij novih idej, novih športov, formatov tekmovanj in disciplin, ki se potem tudi sčasoma uveljavijo na velikih tekmovanjih in igrah.

Lozanski laboratorij

Uspešen preizkus je v tem lozanskem laboratoriju doživel hokejski turnir 3 na 3 mednarodno mešanih zasedb za fante in dekleta. Premiero je doživelo tudi tekmovanje v turnem oziroma alpinističnem smučanju, uspešna je bila tudi premiera nordijske kombinacije za dekleta. Mednarodni olimpijski komite načrtno na igrah preizkuša mešane ekipne tekme in turnirje fantov in deklet pod nevtralno olimpijsko zastavo. Združuje nezdružljivo, skakalke in skakalce, kombinatorce, kombinatorke, tekače in tekačice, smučarje in smučarke prostega sloga in deskarje in deskarke prostega sloga.

Vsega skupaj je bilo na sporedu 81 tekmovanj v osmih športih, 16 disciplinah na osmih prizoriščih. V francoskem delu Švice Romandiji, kantonih Vaud in Valais, na smučiščih Les Diablerets, Leysin, Villars, curling areni v Champeryju, in celo v več kot 400 km oddaljenem St. Moritzu, kjer so bile hitrostne drsalne preizkušnje na naravnem ledu tamkajšnjega jezera. Skoki in biatlon pa so bili v Premanonu (Les Tuffes) na francoski strani meji.

V celoti sledili smernicam iz olimpijske agende 2020

Predsednik Moka in organizatorji so bili zadovoljni, da so v celoti sledili smernicam iz olimpijske agende 2020. Prvič na zimskih igrah so zagotovili povsem enakopravno zastopanost po spolu, s pomočjo odlične in brezhibne mreže javnega avtobusnega in železniškega prevoza so sledili smernicam trajnosti, kar 80 odstotkov reprezentanc je uporabljajo javni prevoz, odlična pa je bila tudi obiskanost tekmovanj. Našteli so več kot 640.000 obiskovalcev, vključno z 80.000 šolarji.

Znova so bili del iger tudi Slovenci in znova so bili tudi med nosilci kolajn. Srebrni kolajni sta osvojila Rok Ažnoh v superveleslalomu alpskih smučarjev in Mark Hafnar v posamični preizkušnji smučarjev skakalcev. Maks Perčič in Tjaš Lesničar sta osvojila zlato in srebro s svojima mednarodnima zasedbama v hokeju 3 na 3.

