Slovenci na ZOI mladih skočili na peto mesto

Zimske olimpijske igre mladih športnikov v starosti do 18 let v olimpijski prestolnici sveta Lozani se prevešajo v sklepni del. V nordijskem centru Les Tuffes v francoskem delu pogorja Jure tik za mejo s Švico je bila danes na sporedu zanimiva mešana moštvena skakalna preizkušnja, v kateri so se znova s petim mestom izkazali slovenski tekmovalci.

Ekipna mešana preizkušnja je že del ZOI mladih od začetkov. Prvič je bila na sporedu prvih iger leta 2012 v olimpijskem Innsbrucku, ko so se mladi tekmovalci merili v Seefeldu. Leta 2016 je bila tudi na sporedu iger mladih športnikov v zimskih športih v olimpijskem Lillehammerju.

V Lozani oziroma centru Les Tuffes pa je bila letošnja preizkušnja še nekaj posebnega, če ne že kar zgodovinskega. Prvič so se reprezentancam pridružile tudi mlade skakalke v nordijski kombinaciji. V vsaki od ekip, pomerilo se je 12 reprezentanc, so bili po štirje predstavniki, dve dekleti in dva fanta, torej kombinatorka in skakalka ter kombinatorec in skakalec.

Po prvi seriji zelo blizu stopničk

Slovenija je po prvi seriji, po štirih skokih na 90 metrski skakalnici, zasedala odlično četrto mesto z izkupičkom 444,4 točke. Prva je bila Avstrija (499,9), druga Japonska (471,6), tretja Rusija (447,3).

Od slovenske vrste se je prva po skakalnici spustila Silva Verbič, slovenska predstavnica v nordijski kombinaciji. Njen skok je bil dolg 74,5 metra (97,5 točke), nato se je pognal še nordijski kombinatorec Matic Hladnik (77 m, 105,3), daljava smučarske skakalke Lare Logar je znašala 79,5 m (117,6) točke.

Nato je sledil še skok olimpijskega mladinskega podprvaka Marka Hafnarja, ki je v nedeljo v posamični preizkušnji Sloveniji priskakal srebro. S četrto daljavo serije, 87,5 metra (124 točk), je Slovenijo pognal tik pod stopničke.

V drugo je Verbičeva skočila 69 m (94,6), Hladnik 76,5 m (108,3), Logarjeva pa 70 metrov (95,0). Kot zadnji Slovenec je šel na skakalnico Hafnar, ki je bil z daljavo 82,5 metra (123,5 točke) nekoliko skromnejši kot v prvi seriji.

S skupno 866,0 točkami po osmih skokih so Slovenci osvojili peto mesto. Zmagali so Avstrijci (986,4), pred Japonci (938,0) in Francozi (886,7). Pred Slovence so se uvrstili Rusi (880,0).

Klančar, Vidmar in Kuhar brez finala

Ožbe Kuhar je osvojil 19. mesto. Foto: Ana Kovač Na prvih igrah v Innsbrucku so Slovenci v sestavi Anže Lanišek, Urša Bogataj in Luka Pintarič na ekipni mešani preizkušnji osvojili naslov podprvakov, v Lillehammerju pa so postali Vid Vrhovnik, Bor Pavlovčič in Ema Klinec mladinski olimpijski prvaki, kar ostaja tudi po Lozani najboljši slovenski dosežek na ZOI mladih.

Na prizorišču tekmovanj smučarjev prostega sloga v snežnem parku Leysin so danes na sporedu preizkušnje fantov v smučarskem snežnem parku (slopestyle). Na startu kvalifikacij sta bila tudi Slovenca Jošt Klančar in Klemen Vidmar, ki pa se nista uvrstila v izločilne boje. Klančar je preizkušnjo končal na 18., Vidmar pa na 22. mestu.

Slovenija je imela svojega predstavnika tudi v deskarski preizkušnji v snežnem parku (slopestyle). Ožbe Kuhar je v kvalifikacijah osvojil 19. mesto in se ni uvrstil med dvanajsterico finalistov.