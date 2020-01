Mladi Slovenki za konec ZOI mladih nastopili v mednarodnih ekipah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zimskih olimpijskih igrah mladih športnikov v starosti do 18 let v Lozani se dvotedensko dogajanje približuje svojemu koncu. Na prireditvenem prostoru Medal Plaza v središču Lozane so podelili že večino kolajn. Končujejo se tudi slovenski nastopi. Marta Rihtaršič in Liza Gregori sta za konec ZOI mladih nastopili v mednarodnih ekipah.

Edina slovenska predstavnica v smučarskem krosu na prizorišču v Villarsu 17-letna Škofjeločanka Marta Rihtaršič je posamično preizkušnjo v krosu končala na 11. mestu v konkurenci 24 tekmovalk. Od napredovanja v finalne boje pa jo je ločila zgolj ena točka.

S pogumnimi nastopi si je prislužila tudi svojstveno in zanimivo ekipno preizkušnjo, v kateri so se na progi za kros pomerili deskarji in smučarji na mednarodnem turnirju pod nevtralno olimpijsko zastavo s petimi krogi.

Na startu je bilo dvanajst ekip. Rihtaršičeva je bila članica ekipe 12, v kateri sta bila deskarka in deskar iz Madžarske in Romunije ter smučar iz Madžarske. Ekipa je tekmovanje končala v četrtfinalu.

Za konec še mednarodni turnir

V Champeryju pa so za konec iger mladih pripravili še mednarodni turnir nacionalno mešanih ekip v žensko-moških dvojicah, prav tako pod nevtralno olimpijsko zastavo. Od Slovencev je bila najuspešnejša Liza Gregori. Sedemnajstletnica iz Blejske Dobrave je tekmovala v paru s Švicarjem Maximilianom Winzem, s katerim sta dosegla dve zmagi. Najprej sta s 7:3 premagala korejsko-dansko navezo, nato pa še ameriško-kanadsko z 8:6. V osmini finala pa ju je zaustavil kitajsko-češka kombinacija Junhang Pei/Vit Čabikovski z 8:2.

V Champeryju so v dvojicah v curlingu nastopili še Sara Rigler, Bine Sever in Jakob Omerzel, ki pa nastope končali že v prvem krogu.

V sredo, zadnji dan tekmovanj na ZOI mladih, bodo podelili le še osem kompletov medalj v finalu curlinga mešanih dvojic, v smučanju in deskanju prostega sloga na veliki skakalnici v akrobatskih skokih, v ekipni mešani preizkušnji v nordijski kombinaciji, v ekipni mešani preizkušnji hitrostnih drsalcev ter na hokejskem turnirju do 16 let.

