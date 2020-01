Mark Hafnar srebrn v smučarskih skokih na ZOI mladih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi vetra so odpovedali poizkusno serijo. V prvi seriji je Hafnar poskrbel za četrti najboljši dosežek, njegov skok 91 metrov pa je bil drugi najdaljši. V finalu pa je skočil na stopničke za še peto slovensko kolajno v posamičnih preizkušnjah v smučarskih skokih na ZOI mladih.

V Lillehammerju pred štirimi leti sta bila zlata Ema Klinec in Bor Pavlovčič. Na prvih ZOI mladih v Innsbrucku pred osmimi leti pa je bil zlat Anže Lanišek, Urša Bogataj pa bronasta. Slovenci visoko ciljajo tudi na mešani ekipni tekmi.

To je že četrta slovenska kolajna na letošnjih ZOI mladih v Lozani. Alpski smučar Rok Ažnoh je srebro osvojil v superveleslalom. Maks Perčič in Tjaš Lesničar pa sta osvojila zlato in srebro kot člana mednarodnih zasedb na turnirju hokeja 3 na 3. Njuni kolajni ne štejeta v nacionalno kvoto, tako da ima Slovenija uradno na ZOI mladih 14 kolajn.

V skokih je zmagal Avstrijec Marco Wörgötter, ki je vodil že po prvi seriji. V prvi seriji je skočil 91,5 metra, v finalu pa 90 metrov, slavil pa je z izkupičkom 257,7 točke.

Drugi Slovenec Jernej Presečnik (233,8 točke) je osvojil šesto mesto.

Zmagovalka posamične preizkušnje smučark skakalk je Rusinja Ana Špinjeva (229,6 točke). Najboljša Slovenka je bila Lara Logar na sedmem mestu (191,6 točke), Pia Mazi je osvojila 16. mesto (176,8 točke).

Slovenija je imela finalista tudi v sprinterski preizkušnji smučarjev tekačev. Na prizorišču Vallee de Youx se je za kolajne boril 18-letni Anže Gros in v razburljivem finalu osvojil peto mesto.

Tekmovalec iz Mlake pri Kranju, ki je pozimi tekač na snegu, poleti pa trenira atletiko ter tek na 1000 in 1500 metrov, je bil edini ne-Skandinavec v finalu sprinterske preizkušnje na 1,5 km progi v prosti tehniki. Slavil je Šved Edvin Anger.

Gros, v tek ga je preusmeril oče, trener in serviser Aleš Gros, ki je z njim tudi v Švici, je bil v kvalifikacijah 11., v četrtfinalu drugi v svoji skupini, v polfinalu v zelo hitri skupini četrti in je v zadnji krog napredoval kot srečni poraženec.

Nastopil je tudi pet mesecev mlajši Jošt Mulej iz Gorij pri Bledu. V kvalifikacijah je bil šesti, a se mu je nato povsem ponesrečil četrtfinalni nastop in je zasedel končno 26. mesto.

V sprintu smučarskih tekačic je slavila 16-letna Švicarka Siri Wigger, ki je zlato gostiteljici ZOI mladih pritekla že v sobotnem krosu smučarskih tekačic. Golničanka Klara Mali je dobro nastopila v kvalifikacijah s šestim mestom, a svoj nastop sklenila v četrtfinalu za končno 26. mesto.

Na prizorišču preizkušenj v smučanju prostega sloga v Villarsu se je izkazala edina slovenska predstavnica v smučarskem krosu Marta Rihtaršič, ki se je najprej kalila v alpskem smučanju in se nato preusmerila v smučarski kros.

Sedemnajstletna Škofjeločanka je bila v predtekmovanju v svojih skupinah dvakrat najhitrejša, enkrat je bila druga in dvakrat tretja ter bila s tem zelo blizu zgodovinskemu polfinalu za slovenski ženski smučarski kros. Rihtaršičeva je zbrala 15 točk, polfinale pa je v svoji kvalifikacijski skupini zgrešila za eno točko.

Osvojila je končno 11. mesto od 24 nastopajočih. Zmagala je Švicarka Karolina Marie Krista.