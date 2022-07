Zidanškova po okužbi s koronavirusom ostala brez finala Lozane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Včeraj zvečer sem se slabo počutila, danes zjutraj pa sem oddala pozitiven test. Zame je to hud udarec, saj sem po prvi februarski okužbi trdo delala, da bi se vrnila na zmagovalna pota. A včasih je treba narediti korak nazaj, da bi nato lahko storila dva naprej. Razočarana sem, da sem morala odpovedati finale in nastop na naslednjem turnirju. Naredila pa bom vse, da bom za odprto prvenstvo ZDA pripravljena," je prek spletnih omrežij sporočila Zidanškova.

Srbsko-hrvaški finale v Lozani

V finalu teniškega turnirja WTA v ženski posamični konkurenci se bosta sicer v Lozani pomerili dve igralki, ki nista bili med nosilkami, Srbkinja Olga Danilović in Hrvatica Petra Martić. Prva je v polfinalu s 6:3 in 8:2 premagala Rusinjo Anastazijo Potapovo, druga pa s 6:4, 1:6 in 6:3 šesto nosilko Francozinjo Caroline Garcia.

Obe bosta lovili svojo drugo turnirsko zmago na najvišji ravni, Srbkinja je bila najboljša v Moskvi 2018, Hrvatica pa v Istanbulu leta 2019.

Argentinca Francisco Cerundolo in Sebastian Baez sta se uvrstila v nedeljski finale. Foto: Guliverimage

Argentinski finale v Bastadu

Argentinska teniška igralca Francisco Cerundolo in Sebastian Baez sta se uvrstila v nedeljski finale turnirja ATP v švedskem Bastadu z nagradnim skladom 534.555 evrov. Cerundolo je na prvem polfinalnem dvoboju premagal Španca Pabla Carrena s 6:3 in 6:2, Baez pa je bil na drugem boljši od drugopostavljenega Rusa Andreja Rubljova s 6:2 in 6:4.

Baez bo na Švedskem naskakoval svojo drugo turnirsko zmago, pred tem je letos slavil v portugalskem Estorilu. Cerundolo se je drugič v svoji karieri prebil v finale, na lanskem turnirju v Buenos Airesu je klonil proti rojaku Diegu Schwartzmanu.

Aleksandra Krunić in Bernarda Pera za zmago v Budimpešti

Srbkinja Aleksandra Krunić in Američanka Bernarda Pera sta se prek današnjih polfinalnih dvobojev prebili v nedeljski finale teniškega turnirja WTA v Budimpešti z nagradnim skladom 251.750 dolarjev. Srbkinja je v polfinalu premagala Kazahstanko Julijo Putincevo s 6:2 in 6:2, Američanka pa Madžarko Anno Bondar s 6:3 in 6:4.

Devetindvajsetletna Srbkinja bo v madžarski prestolnici naskakovala drugo turnirsko zmago po Rosmalnu 2018, dve leti mlajša in v Zadru rojena Američanka pa svojo prvo.

Izidi:



Lozana, WTA, polfinale:



Olga Danilović (Srb) – Anastazija Potapova (Rus) 6:3, 6:2;

Petra Martić (Hrv) – Caroline Garcia (Fra/6) 6:4, 1:6, 6:3;



Bastad, ATP, polfinale (534.555 evrov):



Francisco Cerundolo (Arg) – Pablo Carreno (Špa/5) 6:3, 6:2;

Sebastian Baez (Arg/8) – Andrej Rubljov (Rus/2) 6:2, 6:4;



Budimpešta, WTA, polfinale (251.750 dolarjev):



Aleksandra Krunić (Srb) – Julija Putinceva (Kaz/3) 6:2, 6:2;

Bernarda Pera (ZDA) – Anna Bondar (Mad/9) 6:3, 6:4.