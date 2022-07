Zidanškova tudi letos v finalu v Lozani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je skupaj z Norvežanko Ulrikke Eikeri uvrstila v finale turnirja dvojic v švicarski Lozani. Štiriindvajsetletna Konjičanka in pet let starejša Norvežanka sta v polfinalu ugnali Indonezijko Aldilo Sutjiadi in Japonko Miyu Kato s 6:4, 6:4.