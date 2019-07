V Bakuju bo Slovenijo zastopalo 63 mladih športnikov

V Bakuju bo med 21. in 27. julijem potekal olimpijski festival evropske mladine (Ofem). V osmih od desetih športnih panog bodo tekmovali tudi mladi slovenski športniki, stari med 14 in 18 let. V prestolnico Azerbajdžana bo odpotovalo 63 mladih slovenskih športnikov, ki so se danes predstavili v Podčetrtku. Slovenijo bo zastopalo 40 športnikov in 23 športnic.