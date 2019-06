Tjaša Ristić srebrna na evropskih igrah v Minsku

Tjaša Ristić je na igrah v Minsku osvojila srebro. Foto: OKS Pred tem je Gorenjka v polfinalu s 4:2 ugnala Francozinjo Gwendoline Philippe, v predtekmovalni skupini pa je zabeležila poraz, neodločen izid in zmago, v skupini je zasedla drugo mesto.

Dobitnica kolajn na zadnjih dveh evropskih prvenstvih, sredozemska prvakinja in četrta s prejšnjih evropskih iger je premagala domačinko Anastazijo Dzjackovo, se z neodločenim izidom 1:1 razšla s Španko Cristino Ferrer, izgubila pa proti Turkinji Merve Coban, ki jo je premagala že v finalu letošnjega evropskega prvenstva v Guadalajari.

Z nastopom Ristićeve so se za slovensko ekipo igre končale. Njen izkupiček so štiri zlate in po ena srebrna ter bronasta kolajna. Zlato so osvojile judoistka Klara Apotekar, atletinja Maja Mihalinec, lokostrelka Toja Ellison in telovadka Teja Belak, srebro Ristićeva, bron pa judoistka Maruša Štangar.

Slovenci so tako izboljšali dosežek z iger v Bakuju tako po številu kot po žlahtnosti kolajn. V Azerbajdžanu so osvojili pet kolajn, le eno zlato.

