Kajakašica Ostermanova sedma na 500 metrov

Veslaško tekmovanje ovira močan veter, prav to pa je najbolj občutila Slovenka, saj je tekmovala na prvi progi.

"Pihalo je v prsi od proge devet do proge ena, na kateri sem bila. Morala sem se boriti tudi z valovi, zagotovo je bila moja proga najslabša. O tem med vožnjo sicer nisem razmišljala. Začela sem zbrano, mogoče malenkost prepočasi, hranila sem moči za zaključek, v katerem sem pridobila dve mesti in končala kot sedma, kar ocenjujem kot odličen rezultat. Na startu so najboljše tekmovalke na svetu, Evropa pa v tem športu dominira," Ostermanova svoj nastop ocenjuje kot dober.

Foto: Boštjan Boh

V finalu na 200 metrov, ki bo na sporedu ob 13.20 uri, ima večja pričakovanja. V polfinalu je bila najhitrejša med vsemi, imela bo tudi boljši startni položaj.

"Po tihem računam na kolajno, a če je ne bo, ne bom razočarana," je dejala Primorka, ki na igrah pogreša partnerko iz K2 Špelo Ponomareko Janić, s katero blestita na tekmah svetovnega pokala. Četrte z olimpijskih iger v Riu v Minsku ni, saj lani na evropskem prvenstvu zaradi nosečnosti ni tekmovala, tako da si ni mogla priboriti pravice nastopa.

V kvalifikacijah 50 metrov v trojnem položaju sta danes nastopili tudi strelki Urška Kuharič in Živa Dvoršak, zasedli sta 30. in 32. mesto in sta ostali brez finala.

Prva tekma v ekipni konkurenci danes ob 13. uri čaka namiznoteniške igralce, za uvrstitev v četrtfinale se bodo merili z Danci.